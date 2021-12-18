Обнаружен очень редкий и очень странный Nissan: его продают по цене Гелендвагена

Всего выпустили только 104 Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1. Двигатель для купе позаимствовали у знаменитого Nissan Skyline GT-R32.

Во Франции нашли редчайший Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 1991 года. Экстравагантный спорткар продают за немалые 99 тыс. евро – по цене нового Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Двигатель позаимствовали у Nissan Skyline GT-R32

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели – всего выпущено лишь 104 таких купе. Как следует из названия, дизайн выполнили в знаменитом итальянском ателье Zagato, и он получился очень оригинальным. Это один из самых нестандартных Nissan за всю историю марки.

Своим граненым внешним видом Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 несколько напоминает Бэтмобиль. Оригинальные наплывы на капоте прячут зеркала заднего вида, а еще в них проделаны отверстия для отвода тепла из моторного отсека.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом

Салон Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 выглядит более сдержанно и традиционно. В отделке использованы кожа и дерево, а комплектация включает кондиционер, электропривод сидений и акустику Bose.

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Купе построено на платформе Infiniti M30, а двигатель для него позаимствовали у культового Nissan Skyline GT-R32. Эта трехлитровая турбошестерка развивает 280 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость – 245 км/ч.

[ + – ] Зеркала заднего вида установлены в передних крыльях

Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 хорошо сохранился. Его берегли в гараже и за три десятилетия автомобиль проехал всего 900 км.

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