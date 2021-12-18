Виявлено дуже рідкісний і дуже дивний Nissan: його продають за ціною Гелендвагена

Всього випустили лише 104 Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1. Двигун на купе запозичили у знаменитого Nissan Skyline GT-R32.

У Франції знайшли рідкісний Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 1991 року. Екстравагантний спорткар продають за чималі 99 тис. євро — за ціною нового Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Двигун запозичили у Nissan Skyline GT-R32

Настільки висока ціна обумовлена рідкістю моделі — всього випущено лише 104 таких купе. Як випливає із назви, дизайн виконали у знаменитому італійському ательє Zagato, і він вийшов дуже оригінальним. Це один із найнезвичніших Nissan за всю історію марки.

Своїм гранованим зовнішнім виглядом Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 дещо нагадує Бетмобіль. Оригінальні напливи на капоті ховають дзеркала заднього виду, а ще в них виготовлені отвори для відведення тепла з моторного відсіку.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом

Салон Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 виглядає більш стримано та традиційно. В обробці використані шкіра та дерево, а комплектація включає кондиціонер, електропривод сидінь та акустику Bose.

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Купе побудовано на платформі Infiniti M30, а двигун для нього запозичили у культового Nissan Skyline GT-R32. Ця трилітрова турбошістка розвиває 280 л. с. та працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість — 245 км/год.

[ + – ] Дзеркала заднього виду встановлені у передніх крилах

Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 добре зберігся. Його берегли в гаражі і за три десятиліття автомобіль проїхав лише 900 км.

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