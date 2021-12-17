Як виглядає найдивніший і незвичайний тюнінг Жигулів (фото)

Стару копійку ВАЗ перетворили на ретро-автомобіль у стилі 20-30-х років. Жигулі виглядають дуже неординарно.

Тюнінг ВАЗ-2101 досі популярний і часом дуже нестандартний. Яскравий приклад тому — Жигулі копійка в ретро-стилі. Про авто повідомляє сайт Drive2.

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Незвичайний ВАЗ знайшли в П'ятигорську. Мабуть, седан вирішили переробити на якусь подобу авто 20-30-х років. Якщо точніше, то в довоєнній стилістиці виконано передню частину Жигулів.

[ + – ] У дизайні побільшало хрому Фото: drive2.ru

Тепер у ВАЗ-2101 вигнуті крила та вузький капот. Прямокутні хромовані ґрати радіатора та круглі фари — також риси машин 20-30-х років.

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Крім того, автомобіль отримав підніжки та нові бампери з гнутих сталевих труб. У дизайні стало набагато більше хрому, а забарвлення кузова тепер двоколірне. Двері та задня частина майже не зазнали змін — хіба що нові круглі ліхтарі та розширювачі арок з'явилися.

[ + – ] Ззаду замінено ліхтарі Фото: drive2.ru

Салон ВАЗ-2101, судячи з фото, також не чіпали. Залишилася без змін і технічна начинка. Седан оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 64 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП.

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