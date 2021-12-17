Как выглядит самый странный и необычный тюнинг Жигулей (фото)

Старую копейку ВАЗ превратили в ретро-автомобиль в стиле 20-30-х годов. Жигули смотрятся очень неординарно.

Тюнинг ВАЗ-2101 до сих пор популярен и порой бывает очень нестандартным. Яркий пример тому – Жигули копейка в ретро-стиле. Об авто сообщает сайт Drive2.

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Необычный ВАЗ обнаружили в Пятигорске. По-видимому, седан решили переделать в некое подобие авто 20-30-х годов. Если точнее, то в довоенной стилистике выполнена передняя часть Жигулей.

[ + – ] В дизайне стало больше хрома Фото: drive2.ru

Теперь у ВАЗ-2101 изогнутые крылья и узкий капот. Прямоугольная хромированная решетка радиатора и круглые фары – также черты машин 20-30-х годов.

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Кроме того, автомобиль получил подножки и новые бамперы из гнутых стальных труб. В дизайне стало гораздо больше хрома, а окрас кузова теперь двухцветный. Двери и задняя часть почти не претерпели изменений – разве что новые круглые фонари и расширители арок появились.

[ + – ] Сзади заменены фонари Фото: drive2.ru

Салон ВАЗ-2101, судя по фото, также не трогали. Осталась без изменений и техническая начинка. Седан оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус рассказывал о капсуле времени ВАЗ, найденной в Польше. Пробег автомобиля – всего 1000 км.