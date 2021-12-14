В Европе обнаружен 40-летний ВАЗ-2106 с пробегом всего 1000 км

Пробег ВАЗ-2106 — всего 1070 км. 40-летний автомобиль очень хорошо сохранился.

В Польше найден идеально сохраненный ВАЗ-2106 1981 года. Седан выставлен на продажу за приличные 20 тыс. долларов – по цене нового Renault Duster или Volkswagen Polo. Об этом пишет сайт Carakoom.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Шестерка ВАЗ – настоящая капсула времени, ведь за 40 лет она проехала всего 1070 км. Автомобиль за четыре десятилетия сменил двух владельцев. Оба они хранили машину в гараже, а потому он превосходно сохранился и выглядит как новый. Все детали у ВАЗ-2106 заводские.

[ + – ] Салон ВАЗ-2106 хорошо сохранился Фото: Carakoom

На кузове Лады нет ни пятнышка ржавчины и лакокрасочное покрытие в отличном состоянии – без сколов и царапин. Хорошо выглядят и хромированные детали. Резина у ВАЗ-2106 также родная.

Важно

Капсула времени: в Украине обнаружена 20-летняя Таврия в состоянии нового авто (фото)

Салон ВАЗ-2106 также в очень хорошем состоянии, причем отделка довольно-таки редкая и непривычная – кожзаменитель сочетается с тканью бежевого цвета. Передние сиденья прикрыты чехлами.

[ + – ] Седан оценили в 20 тыс. долларов Фото: Carakoom

Седан оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. По заверению владельца, все агрегаты ВАЗ-2106 – в исправном состоянии.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше нашли редкую Волгу ГАЗ-21. Она оснащена иностранным дизельным двигателем.