У Європі знайдено 40-річний ВАЗ-2106 із пробігом усього 1 000 км

Пробіг ВАЗ-2106 — усього 1 070 км. 40-річний автомобіль дуже добре зберігся.

У Польщі знайдено ідеально збережений ВАЗ-2106 1981 року. Седан виставлений на продаж за пристойні 20 тис. доларів за ціною нового Renault Duster або Volkswagen Polo. Про це пише сайт Carakoom.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Шістка ВАЗ — справжня капсула часу, адже за 40 років вона проїхала лише 1 070 км. Автомобіль за чотири десятиліття змінив двох власників. Обидва вони зберігали машину в гаражі, тому він чудово зберігся і виглядає як новий. Усі деталі у ВАЗ-2106 заводські.

[ + – ] Салон ВАЗ-2106 добре зберігся Фото: Carakoom

На кузові Лади немає ані цятки іржі та лакофарбове покриття у відмінному стані — без сколів і подряпин. Добре виглядають і хромовані деталі. Гума у ВАЗ-2106 також рідна.

Важливо

Капсула часу: в Україні виявлено 20-річну "Таврію" в стані нового авто (фото)

Салон ВАЗ-2106 також у дуже хорошому стані, причому обробка досить рідкісна і незвична — шкірозамінник поєднується з тканиною бежевого кольору. Передні сидіння прикриті чохлами.

[ + – ] Седан оцінили у 20 тис. доларів Фото: Carakoom

Седан оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 72 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Як запевняє власник, усі агрегати ВАЗ-2106 — у справному стані.

Раніше Фокус розповідав, що в Польщі знайшли рідкісну Волгу ГАЗ-21. Вона оснащена іноземним дизельним двигуном.