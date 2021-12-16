Для большой семьи: Kia показали недорогой семиместный кроссовер с богатым оснащением
Возрожденный Kia Carens превратили в кроссовер и сделали дешевле. Автомобиль стал просторнее внутри и богаче оснащен.
Новый Kia Carens 2022 официально представлен. Семейную модель вернули после трех лет отсутствия, причем теперь не минивэн, а бюджетный кроссовер. Продажи стартуют с февраля по цене примерно от 20 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Kia.
Дизайн Kia Carens выдержан в духе младшего Soul. У кроссовера высокий капот и малые углы наклона стоек крыши. Тоненькие фары и фонари – светодиодные. Клиренс увеличен до 195 мм.
Размеры нового Kia Carens 2022:
- Длина – 4540 мм
- Ширина – 1800 мм
- Высота – 1700 мм
- Колесная база – 2780 мм
Кроссовер Kia предложат в версиях на 6 и 7 мест, причем второй ряд складывается с помощью электропривода. Внутреннее пространство увеличено. Автомобиль получил цифровую панель приборов и большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей.Важно
Все Kia Carens 2022 оснащены 6 подушками безопасности, ESP, кондиционером и парктроником. Топовая версия получила панорамную крышу, климат-контроль, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, мощную акустику Bose.
На выбор доступны три двигателя:
- 1,5-литровый бензиновый мотор на 115 л. с. – 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор;
- 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 140 л. с. – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная КПП;
- 1,5-литровый турбодизель на 115 л. с. 6-ступенчатые механическая или автоматическая КПП.
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