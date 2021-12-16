Для большой семьи: Kia показали недорогой семиместный кроссовер с богатым оснащением

Возрожденный Kia Carens превратили в кроссовер и сделали дешевле. Автомобиль стал просторнее внутри и богаче оснащен.

Новый Kia Carens 2022 официально представлен. Семейную модель вернули после трех лет отсутствия, причем теперь не минивэн, а бюджетный кроссовер. Продажи стартуют с февраля по цене примерно от 20 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Kia.

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Дизайн Kia Carens выдержан в духе младшего Soul. У кроссовера высокий капот и малые углы наклона стоек крыши. Тоненькие фары и фонари – светодиодные. Клиренс увеличен до 195 мм.

[ + – ] Клиренс увеличили до 195 мм Фото: Kia

Размеры нового Kia Carens 2022:

Длина – 4540 мм

Ширина – 1800 мм

Высота – 1700 мм

Колесная база – 2780 мм

[ + – ] В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Kia

Кроссовер Kia предложат в версиях на 6 и 7 мест, причем второй ряд складывается с помощью электропривода. Внутреннее пространство увеличено. Автомобиль получил цифровую панель приборов и большой 10,25-дюймовый сенсорный дисплей.

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Все Kia Carens 2022 оснащены 6 подушками безопасности, ESP, кондиционером и парктроником. Топовая версия получила панорамную крышу, климат-контроль, вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, мощную акустику Bose.

[ + – ] Кроссовер предложен с бензиновыми и дизельными моторами мощностью 115-140 л. с. Фото: Kia

На выбор доступны три двигателя:

1,5-литровый бензиновый мотор на 115 л. с. – 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор;

1,4-литровый бензиновый турбомотор на 140 л. с. – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная КПП;

1,5-литровый турбодизель на 115 л. с. 6-ступенчатые механическая или автоматическая КПП.

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