Для великої родини: Kia показали недорогий семимісний кросовер із багатим обладнанням
Відроджений Kia Carens перетворили на кросовер і зробили дешевшим. Автомобіль став просторішим усередині та багатше оснащений.
Новий Kia Carens 2022 офіційно представлений. Сімейну модель повернули після трьох років відсутності, причому тепер не мінівен, а бюджетний кросовер. Продаж стартує з лютого за ціною приблизно від 20 тис. доларів.
Дизайн Kia Carens витриманий на кшталт молодшого Soul. У кросовера високий капот і малі кути нахилу стійок даху. Тоненькі фари та ліхтарі – світлодіодні. Кліренс збільшений до 195 мм.
Розміри нового Kia Carens 2022:
- Довжина – 4540 мм
- Ширина – 1800 мм
- Висота – 1700 мм
- Колісна база – 2780 мм
Кросовер Kia запропонують у версіях на 6 і 7 місць, причому другий ряд складається за допомогою електроприводу. Внутрішній простір збільшено. Автомобіль отримав цифрову панель приладів і великий 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.Важливо
Усі Kia Carens 2022 оснащені 6 подушками безпеки, ESP, кондиціонером і парктроніком. Топова версія отримала панорамний дах, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, потужну акустику Bose.
На вибір доступні три двигуни:
- 1,5-літровий бензиновий двигун на 115 к. с. — 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор;
- 1,4-літровий бензиновий турбомотор на 140 к. с. — 6-ступінчаста механічна або 7-ступінчаста роботизована КПП;
- 1,5-літровий турбодизель на 115 к. с. 6-ступінчаста механічна або автоматична КПП.
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