Для великої родини: Kia показали недорогий семимісний кросовер із багатим обладнанням

Відроджений Kia Carens перетворили на кросовер і зробили дешевшим. Автомобіль став просторішим усередині та багатше оснащений.

Новий Kia Carens 2022 офіційно представлений. Сімейну модель повернули після трьох років відсутності, причому тепер не мінівен, а бюджетний кросовер. Продаж стартує з лютого за ціною приблизно від 20 тис. доларів.

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Дизайн Kia Carens витриманий на кшталт молодшого Soul. У кросовера високий капот і малі кути нахилу стійок даху. Тоненькі фари та ліхтарі – світлодіодні. Кліренс збільшений до 195 мм.

[ + – ] Кліренс збільшили до 195 мм Фото: Kia

Розміри нового Kia Carens 2022:

Довжина – 4540 мм

Ширина – 1800 мм

Висота – 1700 мм

Колісна база – 2780 мм

[ + – ] У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Kia

Кросовер Kia запропонують у версіях на 6 і 7 місць, причому другий ряд складається за допомогою електроприводу. Внутрішній простір збільшено. Автомобіль отримав цифрову панель приладів і великий 10,25-дюймовий сенсорний дисплей.

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Усі Kia Carens 2022 оснащені 6 подушками безпеки, ESP, кондиціонером і парктроніком. Топова версія отримала панорамний дах, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, потужну акустику Bose.

[ + – ] Кросовер запропонований із бензиновими та дизельними моторами потужністю 115-140 к. с. Фото: Kia

На вибір доступні три двигуни:

1,5-літровий бензиновий двигун на 115 к. с. — 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор;

1,4-літровий бензиновий турбомотор на 140 к. с. — 6-ступінчаста механічна або 7-ступінчаста роботизована КПП;

1,5-літровий турбодизель на 115 к. с. 6-ступінчаста механічна або автоматична КПП.

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