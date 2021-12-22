У Європі виявлено унікальний пікап Волга ГАЗ-21: його випускали в Україні

Пікапи ГАЗ-21 робили дрібними серіями на авторемонтному заводі у Харкові. Донині збереглося дуже мало таких авто.

У Кракові випадково знайшли дуже незвичну Волгу ГАЗ-21. Автомобіль виділяється завдяки рідкісному кузову пікапа. Про це повідомляє сайт Drive2.

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[ + – ] На місці задніх сидінь та багажника – вантажна платформа Фото: drive2.ru

Варто зазначити, що пікап Волга не серед офіційних версій моделі, що випускаються на Горьківському автозаводі. Справа в тому, що такі вантажні версії переробляли із серійних седанів та універсалів на низці авторемонтних підприємств.

[ + – ] Пікапи переробляли зі звичайних седанів та універсалів Фото: drive2.ru

Пікапи ГАЗ-21 випускали у Харкові, а також Ризі, Воронежі та Москві. Отже, існує ймовірність, що ця Волга з України. Однак, точно це невідомо: вдалося лише встановити, що до Польщі автомобіль потрапив у 80-ті роки з Болгарії.

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Судячи з ґрат радіатора, пікап побудований на основі ГАЗ-21 третьої серії, що випускалася в 1962-1970 роках. Йому зрізали задню частину даху та встановили вантажну платформу з дерев'яними бортами. Автомобіль оснащений стандартним 2,4-літровим двигуном на 75 к. с.

[ + – ] До наших днів дійшли одиниці таких авто Фото: drive2.ru

Пікап ГАЗ-21 Волга довгий час простояв занедбаним, а тому проіржавів і виглядає не найкращим чином. Велике щастя, що він узагалі дожив до наших днів, адже такі авто активно експлуатували в народному господарстві і особливо не шкодували. До наших днів дійшли одиниці таких пікапів.

Раніше Фокус розповідав, що в Польщі виявили рідкісну дизельну Волгу ГАЗ-21. Вона також потребує реставрації.