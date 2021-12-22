В Европе обнаружен уникальный пикап Волга ГАЗ-21: его выпускали в Украине

Пикапы ГАЗ-21 производили мелкими сериями на авторемонтном заводе в Харькове. До наших дней сохранилось очень мало таких авто.

В Кракове случайно нашли очень необычную Волгу ГАЗ-21. Автомобиль выделяется благодаря редкому кузову пикап. Об этом сообщает сайт Drive2.

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[ + – ] На месте задних сидений и багажника - грузовая платформа Фото: drive2.ru

Следует отметить, что пикап Волга не значится среди официальных версий модели, выпускаемых на Горьковском автозаводе. Дело в том, что такие грузовые версии переделывали из серийных седанов и универсалов на ряде авторемонтных предприятий.

[ + – ] Пикапы переделывали из обычных седанов и универсалов Фото: drive2.ru

Пикапы ГАЗ-21 выпускали в Харькове, а также Риге, Воронеже и Москве. Так что существует вероятность, что эта Волга из Украины. Однако точно это неизвестно: удалось лишь установить, что в Польшу автомобиль попал в 80-х из Болгарии.

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Судя по решетке радиатора, пикап построен на основе ГАЗ-21 третьей серии, выпускавшейся в 1962-1970 годах. Ему срезали заднюю часть крыши и установили грузовую платформу с деревянными бортами. Автомобиль оснащен стандартным 2,4-литровым мотором на 75 л. с.

[ + – ] До наших дней дошли единицы таких авто Фото: drive2.ru

Пикап ГАЗ-21 Волга долгое время простоял заброшенным, а потому проржавел и выглядит не лучшим образом. Большое счастье, что он вообще дожил до наших дней, ведь подобные авто активно эксплуатировали в народном хозяйстве и особо не жалели. До наших дней дошли единицы таких пикапов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Польше обнаружили редкую дизельную Волгу ГАЗ-21. Она также требует реставрации.