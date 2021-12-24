В Україні з'явиться найшвидший і найдорожчий електромобіль Mercedes-Benz

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic + — найпотужніша версія електрокара. Він здатний розганятися до 100 км/год за 3,4 с.

В Україні презентують новий Mercedes-AMG EQS53 4Matic+. Топовий спортивний варіант електрокара Mercedes-Benz EQS з'явиться в першій половині 2022 року, але на нього вже приймають замовлення за ціною від 133 266 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz в Україні.

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[ + – ] Доступні версії потужністю до 761 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ оснащений повним приводом та двома моторами, що розвивають 658 к. с. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 220 км/год. Акумуляторна батарея на 108 кВт∙год дозволяє проїхати 580 км без підзарядки.

[ + – ] У салоні з'явилося спортивне кермо й оновлено панель приладів Фото: Mercedes-Benz

Опційний пакет AMG Dynamic Plus додає спеціальний режим Race Start, у якому короткочасно доступні 761 л. с., а максимальний момент, що крутить, зростає з 950 до 1020 Н∙м. У цьому випадку можна розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди, а поріг максимальної швидкості підняли до 250 км/год.

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Електромобіль Mercedes-Benz оснащений адаптивними амортизаторами та пневмопідвіскою. Крім того, передбачені керовані задні колеса.

[ + – ] Запас ходу – до 580 км Фото: Mercedes-Benz

Відрізнити Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ від стандартної моделі можна, перш за все, зміненою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG. Крім того, електрокар отримав обважування та 20-дюймові диски. У салоні з'явилися спортивні сидіння та кермо, а також змінено графіку віртуальної панелі приладів.

Раніше Фокус писав про новий флагманський електрокар Mercedes-Benz. Його запас ходу перевищить 1000 км. І розповідав, що електрокар Mercedes-Benz EQS здивував запасом ходу в реальних умовах.