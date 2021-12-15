Розсекречений найкрутіший електрокар Mercedes-Benz: його запас ходу – понад 1000 км

Mercedes-Benz Vision EQXХ стане найдосконалішим електромобілем марки. Він отримає інноваційні акумулятори.

Опубліковано офіційні тизери Mercedes-Benz Vision EQXX. Концепт передує появі високотехнологічного електрокара – його представлять 3 січня на шоу електроніки CES у Лас-Вегасі. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

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[ + – ] В електрокара добре опрацьована аеродинаміка Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz Vision EQXX стане флагманом в електричній лінійці Mercedes-EQ. Характеристики електрокара поки що не розголошують, але відомо, що його запас ходу перевищить 1000 км — раніше фігурувала цифра навіть 1200 км.

Такого результату планують досягти завдяки двом важливим факторам. По-перше, новий Mercedes-Benz Vision EQXX отримає інноваційні акумуляторні батареї з підвищеною щільністю електроліту на 20%. Вони краще тримають заряд.

[ + – ] Електромобіль отримає інноваційні батареї Фото: Mercedes-Benz

По-друге, у седана дуже хороша аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,20. Судячи з тизерів, в автомобіля обтічний силует з похилим купеподібним дахом і плавними обводами.

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Примітно, що автомобіль зберіг дверні ручки, які виступають, і дзеркала заднього виду. Варто зазначити, що у Лас-Вегасі покажуть передсерійну версію EQXX, але серійний електрокар навряд чи зміниться.

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