Корейський Maybach: представлений найдорожчий та найрозкішніший седан від Hyundai

Genesis G90 2022 став більшим і отримав низку нових опцій. Оснащують седан 380-сильним турбомотором.

У Південній Кореї відбулася офіційна презентація нового покоління Genesis G90. Розкішний седан F-класу від преміального підрозділу концерну Hyundai надійде у продаж з 2022 року за ціною приблизно від 90 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний вебсайт Genesis.

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[ + – ] Седан буде доступний у стандартній та подовженій версіях Фото: Genesis

Новий Genesis G90 раніше вже розсекретили на офіційних фото, тому його дизайн не став сюрпризом. Він витриманий у традиційній стилістиці марки – з широкою решіткою радіатора у вигляді щита та тоненькими фарами з матричною діодною оптикою.

Седан трохи підріс у розмірах:

Довжина – 5275 мм

Ширина – 1930 мм

Висота – 1490 мм

Колісна база – 3180 мм

[ + – ] Genesis G90 оснащують 3,5-літровим турбованим V6 Фото: Genesis

Дещо пізніше з'явиться варіант Long Wheelbase: при довжині 5465 мм і колісній базі 3370 мм його можна порівняти за розмірами з Maybach. Такий G90 буде відчутно дорожчим.

В обробці салону використані шкіра та дерево. Седан отримав 12,3-дюймові дисплеї віртуальної приладки та мультимедіа, а перемикачі клімат-контролю стали сенсорними. Ще два 10,2-дюймові екрани передбачені для задніх пасажирів.

[ + – ] Седан вперше отримав віртуальну панель приладів Фото: Genesis

Покупці зможуть вибрати тримісний задній диван або два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем. Серед опцій є розпилювач парфумів, доступ до салону зі смартфона та сканер відбитків пальців.

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Genesis G90 2022 доступний винятково з 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо та 8-ступеневою автоматичною КПП. У стандартній версії двигун розвиває 380 к. с., а ось подовжений варіант отримає потужнішу його версію з електричним компресором.

[ + – ] На другому ряду можуть встановити два окремі крісла з електроприводом та масажем Фото: Genesis

Покупцям запропонують версії із заднім та повним приводом. Седан уперше отримав керовані задні колеса та пневмопідвіску, здатну сканувати дорогу.

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