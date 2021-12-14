Корейский Maybach: представлен самый дорогой и самый роскошный седан от Hyundai
Genesis G90 2022 стал крупнее и получил ряд новых опций. Оснащают седан 380-сильным турбомотором.
В Южной Корее состоялась официальная презентация нового поколения Genesis G90. Роскошный седан F-класса от премиального подразделения концерна Hyundai поступит в продажу с 2022 года по цене примерно от 90 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Genesis.
Новый Genesis G90 ранее уже рассекретили на официальных фото, так что его дизайн не стал сюрпризом. Он выдержан в традиционной стилистике марки – с широкой решеткой радиатора в виде щита и тоненькими фарами с матричной диодной оптикой.
Седан немного подрос в размерах:
- Длина – 5275 мм
- Ширина – 1930 мм
- Высота – 1490 мм
- Колесная база – 3180 мм
Несколько позже появится вариант Long Wheelbase: при длине 5465 мм и колесной базе 3370 мм он сопоставим по размерам с Maybach. Такой G90 будет ощутимо дороже.
В отделке салона использованы кожа и дерево. Седан получил 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной приборки и мультимедиа, а переключатели климат-контроля стали сенсорными. Еще два 10,2-дюймовых экрана предусмотрены для задних пассажиров.
Покупатели смогут выбрать трехместный задний диван либо два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Среди опций есть распылитель духов, доступ в салон со смартфона и сканер отпечатков пальцев.Важно
Genesis G90 2022 доступен исключительно с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. В стандартной версии мотор развивает 380 л. с., а вот удлиненный вариант получит более мощную его версию с электрическим компрессором.
Покупателям предложат версии с задним и полным приводом. Седан впервые получил управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу.
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