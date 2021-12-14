Корейский Maybach: представлен самый дорогой и самый роскошный седан от Hyundai

Genesis G90 2022 стал крупнее и получил ряд новых опций. Оснащают седан 380-сильным турбомотором.

В Южной Корее состоялась официальная презентация нового поколения Genesis G90. Роскошный седан F-класса от премиального подразделения концерна Hyundai поступит в продажу с 2022 года по цене примерно от 90 тыс. долларов. Об этом сообщает официальный сайт Genesis.

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[ + – ] Седан будет доступен в стандартной и удлиненной версиях Фото: Genesis

Новый Genesis G90 ранее уже рассекретили на официальных фото, так что его дизайн не стал сюрпризом. Он выдержан в традиционной стилистике марки – с широкой решеткой радиатора в виде щита и тоненькими фарами с матричной диодной оптикой.

Седан немного подрос в размерах:

Длина – 5275 мм

Ширина – 1930 мм

Высота – 1490 мм

Колесная база – 3180 мм

[ + – ] Genesis G90 оснащают 3,5-литровым турбированным V6 Фото: Genesis

Несколько позже появится вариант Long Wheelbase: при длине 5465 мм и колесной базе 3370 мм он сопоставим по размерам с Maybach. Такой G90 будет ощутимо дороже.

В отделке салона использованы кожа и дерево. Седан получил 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной приборки и мультимедиа, а переключатели климат-контроля стали сенсорными. Еще два 10,2-дюймовых экрана предусмотрены для задних пассажиров.

[ + – ] Седан впервые получил виртуальную панель приборов Фото: Genesis

Покупатели смогут выбрать трехместный задний диван либо два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Среди опций есть распылитель духов, доступ в салон со смартфона и сканер отпечатков пальцев.

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Genesis G90 2022 доступен исключительно с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо и 8-ступенчатой автоматической КПП. В стандартной версии мотор развивает 380 л. с., а вот удлиненный вариант получит более мощную его версию с электрическим компрессором.

[ + – ] На втором ряду могут установить два отдельных кресла с электроприводом и массажем Фото: Genesis

Покупателям предложат версии с задним и полным приводом. Седан впервые получил управляемые задние колеса и пневмоподвеску, способную сканировать дорогу.

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