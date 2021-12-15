Рассекречен самый крутой электрокар Mercedes-Benz: его запас хода – свыше 1000 км
Mercedes-Benz Vision EQXX станет самым совершенным электромобилем марки. Он получит инновационные аккумуляторные батареи.
Опубликованы официальные тизеры Mercedes-Benz Vision EQXX. Концепт предваряет появление высокотехнологичного электрокара – его представят 3 января на шоу электроники CES в Лас-Вегасе. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.
Новый Mercedes-Benz Vision EQXX станет флагманом в электрической линейке Mercedes-EQ. Характеристики электрокара пока не разглашают, но известно, что его запас хода превысит 1000 км – ранее фигурировала цифра даже в 1200 км.
Такого результата планируют добиться благодаря двум важным факторам. Во-первых, новый Mercedes-Benz Vision EQXX получит инновационные аккумуляторные батареи с повышенной на 20% плотностью электролита. Они лучше держат заряд.
Во-вторых, у седана очень хорошая аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления равен 0,20. Судя по тизерам, у автомобиля обтекаемый силуэт с покатой купеобразной крышей и плавными обводами.Важно
Примечательно, что автомобиль сохранил выступающие дверные ручки и зеркала заднего вида. Следует отметить, что в Лас-Вегасе покажут предсерийную версию EQXX, но серийный электрокар вряд ли слишком изменится.
Ранее Фокус рассказывал о флагманском электрокаре BMW. Его запас хода достигнет 750 км.