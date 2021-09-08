Ну, Tesla Model S — тримайся! Mercedes-AMG показав свій перший серійний електромобіль EQS 53 4MATIC +

Міжнародний автосалон IAA MOBILITY 2021, який відбувся в Мюнхені, став місцем дебюту першого в історії суббренду Mercedes-AMG серійного електромобіля. Крім 761 к.с. та 1020 Нм, а також запасу ходу в 580 км, Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + ще й вражаюче звучить.

Від свого цивільного побратима Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + найпростіше відрізнити за гратчастою передньою панеллю, інших бамперах зі сплитером спереду й аеродинамічним оптимізованим дифузором з шістьма ребрами ззаду, чорною глянсовою обробкою елементів бамперів і накладках на порогах, а також за збільшеним спойлером. При цьому коефіцієнт аеродинамічного опору Cd навіть зріс з 0,2 до 0,23.

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[ + – ] Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + створений спеціально для цінителів розкішних високодинамічних спортивних моделей Фото: Mercedes-Benz

[ + – ] Аеродинамічний оптимізований дифузор з шістьма ребрами в задньому бампері, відразу видає непросту сутність моделі Фото: Mercedes-Benz

У салоні теж є неодмінні атрибути від AMG:

спортивні сидіння

кермо, обтягнута шкірою наппа з усіченим ободом і алюмінієвими пелюстками для налаштування рівнів рекуперації

обробка штучною шкірою ARTICO сірого кольору з малюнком NEOTEX і мікрофіброю MICROCUT чорного кольору

червона прострочка

передня панель Hyperscreen зі зміненою графікою

мультимедіа MBUX з пакетом телеметрії AMG Track Pace

брендовані килимки і накладки на пороги

[ + – ] Передня панель Hyperscreen з трьома екранами під єдиним склом отримала змінену графіком Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Спортивні сидіння AMG Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + створений спеціально для цінителів розкішних високодинамічних спортивних моделей, які також віддають данину електричної мобільності.

Все це забезпечує концепція приводу з двома електричними двигунами на передній і задній осях. Але, на відміну від звичайного EQS, двигуни мають обмотку, розраховану на більший струм і кращу систему охолодження. Та й самі редуктори отримали продуктивнішу систему масляного охолодження, розраховану на збільшені навантаження.

Ємність літій-іонної тягової батареї для версії EQS з Аффальтербаха не змінилася — 107,8 кВт∙год, але проводку замінили на потужнішу. Пробіг при повністю зарядженій батареї становить від 526 до 580 км.

[ + – ] Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + може заряджатися постійним струмом до 200 кВт Фото: Mercedes-Benz

У базовій конфігурації силова установка розвиває сумарну потужність в 658 к.с. і крутний момент в 950 Нм. Це дозволяє такому Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + при наявності мінімум 80% заряду батареї розганятися до першої сотні за 3,8 секунди. Максималка складає 220 км/год.

З доступним в якості опції пакетом AMG DYNAMIC PLUS в режимі RACE START максимальна потужність збільшується до 761 к.с., а крутний момент — до 1020 Нм. Це дозволяє електромобілю вистрілювати з 0 до 100 км/год вже за 3,4 секунди. За тієї ж умови, що батарея заряджена мінімум на 80%. Максимальна швидкість цієї версії обмежена на 250 км/год.

[ + – ] Версію AMG відразу видає передня панель з реальними вертикальними "прутами" Фото: Mercedes-Benz

Пневматична підвіска отримала стабілізатори поперечної стійкості і важелі від AMG, а задній підрамник і опори двигуна розроблені спеціально для цієї моделі. Забезпечити чудову динаміку і стійкість на дорозі допомагає повний привід AMG Performance 4MATIC + зі змінним розподілом тяги по осях і повнокероване шасі.

На швидкості до 60 км/год задні колеса повертаються в протилежну з передніми сторону, що забезпечує кращу маневреність, а вище за 60 км/год — в ту ж, для кращої стійкості. Правда, кут повороту не 10 (як на цивільній машині), а 9 градусів.

[ + – ] Задні колеса повертаються в одну сторону з передніми або в протилежну на кут в 9 градусів Фото: Mercedes-Benz

Стандартні гальма з 6-поршневими механізмами і дисками діаметром 415 мм спереду і 1-поршневими з дисками діаметром 378 мм ззаду можна замінити опціональними з вуглець-керамічними дисками (спереду діаметром 440 мм), а замість 21-дюймових колісних дисків замовити 22-дюймові.

За відповідні емоції від водіння Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + відповідає система AMG SOUND EXPERIENCE, яка є в двох варіантах звучання — Authentic і Performance, вона створює особливий звук всередині і зовні автомобіля з тональністю та інтенсивністю, відповідними манері водіння, обраному режиму руху або побажанням водія.

Скільки коштуватиме Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC + поки невідомо, а ось ціна в Україні його громадянського побратима — преміального електричного седана Mercedes-Benz EQS — навіть нижче, ніж у Німеччині.

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