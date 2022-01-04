ТОП-5 найбезпечніших авто 2021 року

EuroNCAP обрали п'ять найкращих автомобілів 2021 року, що вразили на краш-тестах. Серед них і електрокари, і представницькі авто, і бюджетні моделі.

Європейська організація EuroNCAP роздала традиційні нагороди автомобілям, які найкраще проявили себе в краш-тестах за рік. Найбезпечніші авто 2021 року визначили в різних класах.

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Минулого року чимало авто отримали максимальну оцінку в 5 зірок EuroNCAP і серед них обрали п'ять. Відразу дві нагороди отримав Mercedes-Benz EQS – як найбезпечніший електромобіль та представницька модель. До речі, в обох категоріях він випередив Polestar 2 від Volvo. Результати краш-тестів Mercedes-Benz EQS:

Захист дорослих – 96%

Захист дітей – 91%

Безпека для пішоходів – 76%

Пристрої безпеки – 80%

У сегменті великих кросоверів відзначений електромобіль Skoda Enyaq – 94% за захист дорослих та 89% – за дітей, 71% – за безпеку для пішоходів та 82% – за системи організації безпеки.

[ + – ] Mercedes-Benz EQS [ + – ] Skoda Enyaq iV [ + – ] Nissan Qashqai [ + – ] Toyota Yaris Cross [ + – ] Skoda Fabia

Серед компактних кросоверів відзначений новий Nissan Qashqai :

Захист дорослих – 91%

Захист дітей – 91%

Безпека для пішоходів – 70%

Пристрої безпеки – 95%

Нова Toyota Yaris Cross стала найкращою в класі малих сімейних автомобілів:

Захист дорослих – 86%

Захист дітей – 84%

Безпека для пішоходів – 78%

Пристрої безпеки – 81%

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Серед компактних авто переможцем визнали Skoda Fabia 2021:

Захист дорослих – 85%

Захист дітей – 81%

Безпека для пішоходів – 70%

Пристрої безпеки – 71%

Раніше Фокус повідомляв, що два десятки сучасних кросоверів не впоралися з краш-тестами за новими правилами. Лише одна модель здобула високі бали.