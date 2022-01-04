ТОП-5 найбезпечніших авто 2021 року
EuroNCAP обрали п'ять найкращих автомобілів 2021 року, що вразили на краш-тестах. Серед них і електрокари, і представницькі авто, і бюджетні моделі.
Європейська організація EuroNCAP роздала традиційні нагороди автомобілям, які найкраще проявили себе в краш-тестах за рік. Найбезпечніші авто 2021 року визначили в різних класах.
Минулого року чимало авто отримали максимальну оцінку в 5 зірок EuroNCAP і серед них обрали п'ять. Відразу дві нагороди отримав Mercedes-Benz EQS – як найбезпечніший електромобіль та представницька модель. До речі, в обох категоріях він випередив Polestar 2 від Volvo. Результати краш-тестів Mercedes-Benz EQS:
- Захист дорослих – 96%
- Захист дітей – 91%
- Безпека для пішоходів – 76%
- Пристрої безпеки – 80%
У сегменті великих кросоверів відзначений електромобіль Skoda Enyaq – 94% за захист дорослих та 89% – за дітей, 71% – за безпеку для пішоходів та 82% – за системи організації безпеки.
Серед компактних кросоверів відзначений новий Nissan Qashqai :
- Захист дорослих – 91%
- Захист дітей – 91%
- Безпека для пішоходів – 70%
- Пристрої безпеки – 95%
Нова Toyota Yaris Cross стала найкращою в класі малих сімейних автомобілів:
- Захист дорослих – 86%
- Захист дітей – 84%
- Безпека для пішоходів – 78%
- Пристрої безпеки – 81%
Серед компактних авто переможцем визнали Skoda Fabia 2021:
- Захист дорослих – 85%
- Захист дітей – 81%
- Безпека для пішоходів – 70%
- Пристрої безпеки – 71%
Раніше Фокус повідомляв, що два десятки сучасних кросоверів не впоралися з краш-тестами за новими правилами. Лише одна модель здобула високі бали.