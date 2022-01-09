Volkswagen зняв з виробництва одну з найвідоміших моделей: її замінить електрокар

Седан Volkswagen Passat втратив популярність за останні роки. Його електричний наступник з'явиться у 2023 році.

Volkswagen припинив виробництво седана Passat B8. Відома модель стала жертвою низького попиту. Про це повідомляє британське видання Autocar.

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Седан Volkswagen Passat B8 припинили випускати ще наприкінці грудня перед католицьким Різдвом, проте німецький концерн не афішував ліквідацію моделі. Дізналися про це журналісти лише недавно.

[ + – ] Універсал Volkswagen Passat Variant залишається у виробництві Фото: Volkswagen

Причина відмови від Passat – різке зниження продажів седана. Слід зазначити, що універсал Volkswagen Passat Variant залишається у виробництві. Справа в тому, що він досі популярний серед корпоративних клієнтів та, зокрема, служб таксі. Універсалів Passat останнім часом продавали приблизно вдвічі більше, ніж седанів. До речі, нещодавно зупинили випуск і американської версії VW Passat.

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Майбутнє Volkswagen Passat поки що точно не відомо. За однією версією, нове покоління моделі все ж таки з'явиться і буде запропоновано тільки в кузові універсал. За іншою – незабаром припинять виробництво і Passat Variant.

[ + – ] Електричний наступник Passat проходить випробування Фото: Motor1.com

Тим часом, Volkswagen вже тестує наступника чотиридверного Passat — електричний седан D-класу з робочою назвою Aero B. Він з'явиться в 2023 році і зможе проїжджати до 700 км без підзарядки в топовій версії.

Volkswagen Passat випускають з 1973 року і весь цей час у його лінійці була присутня версія в кузові седан. Passat – одна із наймасовіших моделей у історії німецької марки – вже зібрано понад 30 мільйонів цих авто.

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