Volkswagen зняв з виробництва одну з найвідоміших моделей: її замінить електрокар
Седан Volkswagen Passat втратив популярність за останні роки. Його електричний наступник з'явиться у 2023 році.
Volkswagen припинив виробництво седана Passat B8. Відома модель стала жертвою низького попиту. Про це повідомляє британське видання Autocar.
Седан Volkswagen Passat B8 припинили випускати ще наприкінці грудня перед католицьким Різдвом, проте німецький концерн не афішував ліквідацію моделі. Дізналися про це журналісти лише недавно.
Причина відмови від Passat – різке зниження продажів седана. Слід зазначити, що універсал Volkswagen Passat Variant залишається у виробництві. Справа в тому, що він досі популярний серед корпоративних клієнтів та, зокрема, служб таксі. Універсалів Passat останнім часом продавали приблизно вдвічі більше, ніж седанів. До речі, нещодавно зупинили випуск і американської версії VW Passat.Важливо
Майбутнє Volkswagen Passat поки що точно не відомо. За однією версією, нове покоління моделі все ж таки з'явиться і буде запропоновано тільки в кузові універсал. За іншою – незабаром припинять виробництво і Passat Variant.
Тим часом, Volkswagen вже тестує наступника чотиридверного Passat — електричний седан D-класу з робочою назвою Aero B. Він з'явиться в 2023 році і зможе проїжджати до 700 км без підзарядки в топовій версії.
Volkswagen Passat випускають з 1973 року і весь цей час у його лінійці була присутня версія в кузові седан. Passat – одна із наймасовіших моделей у історії німецької марки – вже зібрано понад 30 мільйонів цих авто.
Раніше Фокус повідомляв, що популярні кросовери Chevrolet стануть електромобілями. Одного з них уже розсекретили.