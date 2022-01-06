Американці наповнять ринок яскравими та недорогими електрокросоверами: один із них уже показали

Chevrolet Equinox EV — маленький електромобіль за $30 тисяч. Він стане первістком у новому сімействі електрокросоверів.

На шоу CES-2022 у Лас-Вегасі анонсували нові електромобілі Chevrolet. Один із них розсекречений — електрокросовер Chevrolet Equinox EV. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

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[ + – ] Кросовер відрізняється цікавим дизайном Фото: General Motors

Новий Chevrolet Equinox EV надійде у виробництво під кінець 2023 року та змінить нинішній бензиновий Equinox. Модель буде відносно недорогою — майже 30 тис. доларів у базовій версії. Кросовер побудований на електричній платформі Ultium, як електрокар Hummer і презентований там же на CES Chevrolet Silverado EV.

Електромобіль Chevrolet Equinox EV відрізняється обтічним дизайном із вигнутим капотом, короткими звисами кузова та високою віконною лінією. Тоненькі фари розтягнуті на всю ширину кузова.

[ + – ] У салоні — віртуальна панель приладів і великий дисплей Фото: General Motors

Компонування салону знайоме із Chevrolet Silverado EV — з віртуальною панеллю приладів і великим сенсорним дисплеєм, повернутим до водія. Передні сидіння розділені високим тунелем.

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Характеристики Chevrolet Equinox EV поки що не розголошують. Відомо, що кросовер досягає приблизно 4,6 м у довжину і буде доступний із заднім або повним приводом. Залежно від версії запас ходу складе 400-480 км.

[ + – ] Запас ходу Chevrolet Equinox EV складе 400-480 км.

Також заявлено, що така ж силова установка буде й у більшого електрокросовера Chevrolet Blazer EV. Його також почнуть випускати в 2023 році.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль від Chrysler. Його запас ходу перевищить 640 км.