Американцы наводнят рынок яркими и недорогими электрокроссоверами: один из них уже показали

Chevrolet Equinox EV – небольшой электромобиль за $30 тысяч. Он станет первенцем в новом семействе электрокроссоверов.

На шоу CES-2022 в Лас-Вегасе анонсировали новые электромобили Chevrolet. Один из них рассекречен – электрокроссовер Chevrolet Equinox EV. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

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[ + – ] Кроссовер отличается интересным дизайном Фото: General Motors

Новый Chevrolet Equinox EV поступит в производство под конец 2023 года и сменит нынешний бензиновый Equinox. Модель будет относительно недорогой – около 30 тыс. долларов в базовой версии. Кроссовер построен на электрической платформе Ultium, как электрокар Hummer и презентованный там же на CES Chevrolet Silverado EV.

Электромобиль Chevrolet Equinox EV отличается обтекаемым дизайном с изогнутым капотом, короткими свесами кузова и высокой оконной линией. Тоненькие фары растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] В салоне - виртуальная панель приборов и большой дисплей Фото: General Motors

Компоновка салона знакома по Chevrolet Silverado EV – с виртуальной панелью приборов и большим сенсорным дисплеем, повернутым к водителю. Передние сиденья разделены высоким тоннелем.

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Характеристики Chevrolet Equinox EV пока не разглашают. Известно, что кроссовер достигает примерно 4,6 м в длину и будет доступен с задним или полным приводом. В зависимости от версии, запас хода составит 400-480 км.

[ + – ] Запас хода Chevrolet Equinox EV составит 400-480 км

Также заявлено, что такая же силовая установка будет и у более крупного электрокроссовера Chevrolet Blazer EV. Его также начнут выпускать в 2023 году.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле от Chrysler. Его запас хода превысит 640 км.