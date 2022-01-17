Замість Passat: Volkswagen представив яскравий і недорогий седан
Volkswagen Lamando — недорогий седан з яскравим дизайном. Автомобіль оснастили 150-сильним турбомотором.
У Китаї офіційно презентували новий Volkswagen Lamando другого покоління. Седан D-класу надходить у виробництво на шанхайському підприємстві SAIC-Volkswagen і продаватиметься за ціною від 150 тис. юанів ($23 600). Про це повідомляє сайт Autohome.
Volkswagen Lamando 2022 — більш доступна альтернатива Volkswagen Arteon і седану Passat, нещодавно знятому з виробництва. Незважаючи на те, що автомобіль відчутно дешевший за побратимів, він побудований на тій же платформі MQB Evo з повністю незалежною підвіскою (McPherson спереду, багатоважелівка — ззаду). Хоча варто зазначити, що Lamando трохи компактніший.
Розміри Volkswagen Lamando 2022:
- довжина — 4 784 мм;
- ширина — 1 831 мм;
- висота — 1 469 мм;
- колісна база — 2 731 мм.
Седан Volkswagen відрізняється динамічним дизайном із похилим купеподібним дахом, широкими ґратами радіатора та розкосими фарами. Цікава деталь: біля дверей відсутні віконні рамки.Важливо
У салоні кермо, джойстик КПП та сенсорний блок клімат-контролю запозичені у Volkswagen Golf. Дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа об'єднані в один блок. Попереду встановлені спортивні сидіння.
Зі старту новий Volkswagen Lamando буде доступний тільки з 1,4-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG.
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