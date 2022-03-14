Ford наповнить європейський ринок новими електромобілями різних класів

На розробку моделей вкладуть 2 млрд доларів. Деякі електрокари проектують разом із Volkswagen.

Ford анонсували розширення електричної лінійки бренду в Європі. Нові моделі дозволять до 2024 року продавати по 600 тис. електрокарів на європейському ринку та понад 2 мільйони – у світі. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

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У найближчі два роки презентують відразу три нові кросовери та чотири комерційні моделі. Опубліковано й тизери майбутніх електромобілів.

[ + – ] Комерційна лінійка марки поповниться п'ятьма електрокарами Фото: Ford

Зокрема, вже цього року представлять середньорозмірний п'ятимісний електрокросовер із запасом ходу 500 км. Його будуть випускати на заводі в Кельні, і в модельному ряду він буде на сходинку вище за Ford Mustang Mach-E.

На 2024 рік заплановано дебют спортивного кросовера. Обидві моделі будуть створені в співпраці з Volkswagen на платформі MEB (замість Ford допоможе розробити новий VW Amarok). Також у 2024 році з'явиться електричний варіант Ford Puma – його збиратимуть на підприємстві в Румунії разом із бензиновою версією кросовера.

Комерційні Ford Tourneo Custom і Transit Custom, а також Tourneo/Transit Courier у 2023-2024 роках отримають електричні модифікації. З'явиться флагманський e-Transit.

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У розробку електрокарів і модернізацію складального підприємства в Німеччині вкладуть близько 2 млрд доларів. Крім того, планується будівництво нового заводу з випуску акумуляторних батарей у Туреччині.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford остаточно залишив російський ринок і виділив допомогу Україні.