Subaru відмовляються від своєї найкультовішої спортивної моделі
Subaru WRX STI все ж таки може повернутися через кілька років, але вже у форматі електромобіля.
Subaru відмовилися від створення легендарного WRX STI. Розробку нового покоління спортивного седана вирішили припинити. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті японської марки.
У Subaru повідомили, що нинішнє покоління седана WRX не отримає топовий заряджений варіант STI, але в майбутньому така модель все ж таки може з'явитися. Проте з огляду на тенденції автомобільної галузі вона буде електрифікованою.
Слід зазначити, що роботи над Subaru WRX STI все ж таки велися. Седан планували оснастити тим же 2,4-літровим мотором, що і стандартний WRX, але зі збільшеною приблизно до 350 л. с. потужністю. У січні на Токійському автошоу навіть показали концепт нового Subaru STI, тобто, до останнього часу модель планували випустити.Важливо
Нагадаємо, перший Subaru Impreza WRX STI створили на хвилі ралійних успіхів японської марки. Спортивний седан з'явився в 1994 році і був оснащений 2,0-літровою 250-сильною оппозитною турбочетвіркою. Фінальне покоління Subaru STI з'явилося в 2014 році та оснащувалося 2,5-літровим турбомотором потужністю 320-345 л. с.
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