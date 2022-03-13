Subaru відмовляються від своєї найкультовішої спортивної моделі

Subaru WRX STI все ж таки може повернутися через кілька років, але вже у форматі електромобіля.

Subaru відмовилися від створення легендарного WRX STI. Розробку нового покоління спортивного седана вирішили припинити. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті японської марки.

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У Subaru повідомили, що нинішнє покоління седана WRX не отримає топовий заряджений варіант STI, але в майбутньому така модель все ж таки може з'явитися. Проте з огляду на тенденції автомобільної галузі вона буде електрифікованою.

[ + – ] Седан планували оснастити 350-сильним турбомотором Фото: Subaru

Слід зазначити, що роботи над Subaru WRX STI все ж таки велися. Седан планували оснастити тим же 2,4-літровим мотором, що і стандартний WRX, але зі збільшеною приблизно до 350 л. с. потужністю. У січні на Токійському автошоу навіть показали концепт нового Subaru STI, тобто, до останнього часу модель планували випустити.

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Нагадаємо, перший Subaru Impreza WRX STI створили на хвилі ралійних успіхів японської марки. Спортивний седан з'явився в 1994 році і був оснащений 2,0-літровою 250-сильною оппозитною турбочетвіркою. Фінальне покоління Subaru STI з'явилося в 2014 році та оснащувалося 2,5-літровим турбомотором потужністю 320-345 л. с.

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