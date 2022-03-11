Honda повністю розсекретила молодіжну спортивну модель за 30 тисяч доларів

Acura Integra – преміальна модель класу С на платформі Honda Civic. Ліфтбек має яскравий стрімкий дизайн і багате оснащення.

Відроджена Acura Integra дебютувала в серійному виконанні. Молодіжна модель С-класу надійде в продаж у Америці з літа за ціною приблизно 30 тис. доларів. На батьківщині в Японії її продаватимуть під маркою Honda. Про це повідомляє офіційний сайт японського бренду.

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[ + – ] Integra коштуватиме від 30 тис. доларів Фото: Honda

Серійна Acura Integra на вигляд практично не відрізняється від представленого кілька місяців тому концепт-кара. Це п'ятидверний ліфтбек-купе з динамічним силуетом із похилим дахом і загостреною задньою частиною. Фірмова решітка радіатора Acura поєднується з тонкими діодними фарами. Біля дверей відсутні віконні рамки. Версія A-Spec дізнається по обвісу та задньому спойлеру.

[ + – ] Частина деталей салону запозичена в Honda Civic Фото: Honda

Ліфтбек побудований на платформі Honda Civic, і в нього запозичили низку перемикачів у салоні. Всі Acura Integra отримали віртуальну панель приладів і 8-дюймовий сенсорний дисплей. За доплату запропоновано проекцію на лобове скло.

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Узагалі, комплектація Acura Integra 2023 дуже багата: вже в базовій версії передбачені електропривід крісла водія, підігрів передніх сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] Ліфтбек дебютував із 200-сильним турбоомотором Фото: Honda

Спочатку нова Acura Integra буде доступна лише з 1,5-літровим 200-сильним турбомотором. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор. Ліфтбек має незалежну підвіску всіх коліс, а за доплату запропоновано адаптивні амортизатори.

Раніше Фокус розповідав про першого преміального кросоверу Mazda. Він дебютував у 327-сильній гібридній версії.