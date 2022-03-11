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Honda полностью рассекретила молодежную спортивную модель за $30 тысяч

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Acura Integra 2023, Acura Integra, новая Acura Integra, Honda Civic
Фото: Honda | Acura Integra - стильный пятидверный лифтбэк

Acura Integra – премиальная модель С-класса на платформе Honda Civic. У лифтбэка яркий стремительный дизайн и богатое оснащение.

Возрожденная Acura Integra дебютировала в серийном исполнении. Молодежная модель С-класса поступит в продажу в Америке с лета по цене примерно в 30 тыс. долларов. На родине в Японии ее будут продавать под маркой Honda. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

Acura Integra 2023, Acura Integra, новая Acura Integra, Honda Civic
Integra будет стоить от 30 тыс. долларов
Фото: Honda

Серийная Acura Integra с виду практически не отличается от представленного несколько месяцев назад концепт-кара. Это пятидверный лифтбэк-купе с динамичным силуэтом с покатой крышей и заостренной задней частью. Фирменная решетка радиатора Acura сочетается с узкими диодными фарами. У дверей отсутствуют оконные рамки. Версия A-Spec узнается по обвесу и заднему спойлеру.

Acura Integra 2023, Acura Integra, новая Acura Integra, Honda Civic
Часть деталей салона позаимствованы у Honda Civic
Фото: Honda

Лифтбэк построен на платформе Honda Civic и у него позаимствовали ряд переключателей в салоне. Все Acura Integra получили виртуальную панель приборов и 8-дюймовый сенсорный дисплей. За доплату предложена проекция на лобовое стекло.

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Вообще, комплектация Acura Integra 2023 весьма богатая: уже в базовой версии предусмотрены электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Acura Integra 2023, Acura Integra, новая Acura Integra, Honda Civic
Лифтбэк дебютировал с 200-сильным турбоомотором
Фото: Honda

Поначалу новая Acura Integra будет доступна только с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор. У лифтбэка независимая подвеска всех колес, а за доплату предложены адаптивные амортизаторы.

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