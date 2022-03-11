Honda полностью рассекретила молодежную спортивную модель за $30 тысяч

Acura Integra – премиальная модель С-класса на платформе Honda Civic. У лифтбэка яркий стремительный дизайн и богатое оснащение.

Возрожденная Acura Integra дебютировала в серийном исполнении. Молодежная модель С-класса поступит в продажу в Америке с лета по цене примерно в 30 тыс. долларов. На родине в Японии ее будут продавать под маркой Honda. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

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[ + – ] Integra будет стоить от 30 тыс. долларов Фото: Honda

Серийная Acura Integra с виду практически не отличается от представленного несколько месяцев назад концепт-кара. Это пятидверный лифтбэк-купе с динамичным силуэтом с покатой крышей и заостренной задней частью. Фирменная решетка радиатора Acura сочетается с узкими диодными фарами. У дверей отсутствуют оконные рамки. Версия A-Spec узнается по обвесу и заднему спойлеру.

[ + – ] Часть деталей салона позаимствованы у Honda Civic Фото: Honda

Лифтбэк построен на платформе Honda Civic и у него позаимствовали ряд переключателей в салоне. Все Acura Integra получили виртуальную панель приборов и 8-дюймовый сенсорный дисплей. За доплату предложена проекция на лобовое стекло.

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Вообще, комплектация Acura Integra 2023 весьма богатая: уже в базовой версии предусмотрены электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

[ + – ] Лифтбэк дебютировал с 200-сильным турбоомотором Фото: Honda

Поначалу новая Acura Integra будет доступна только с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор. У лифтбэка независимая подвеска всех колес, а за доплату предложены адаптивные амортизаторы.

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