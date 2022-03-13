Subaru отказываются от своей самой культовой спортивной модели
Subaru WRX STI все же может вернуться через несколько лет, но уже в формате электромобиля.
Subaru отказались от создания легендарного WRX STI. Разработку нового поколения спортивного седана решили прекратить. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте японской марки.
В Subaru сообщили, что нынешнее поколение седана WRX не получит топовый заряженный вариант STI, но в будущем такая модель все же может появиться. Однако, учитывая тенденции автомобильной отрасли, она будет электрифицированной.
Следует отметить, что работы над Subaru WRX STI все же велись. Седан планировали оснастить тем же 2,4-литровым мотором, что и стандартный WRX, но с увеличенной примерно до 350 л. с. мощностью. В январе на Токийском автошоу даже показали концепт нового Subaru STI, то есть до последнего времени модель планировали выпустить.Важно
Напомним, что первый Subaru Impreza WRX STI создали на волне раллийных успехов японской марки. Спортивный седан появился в 1994 году и был оснащен 2,0-литровой 250-сильной оппозитной турбочетверкой. Финальное поколение Subaru STI появилось в 2014 году и оснащалось 2,5-литровым турбомотором мощностью 320-345 л. с.
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