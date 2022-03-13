Subaru отказываются от своей самой культовой спортивной модели

Subaru WRX STI все же может вернуться через несколько лет, но уже в формате электромобиля.

Subaru отказались от создания легендарного WRX STI. Разработку нового поколения спортивного седана решили прекратить. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте японской марки.

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В Subaru сообщили, что нынешнее поколение седана WRX не получит топовый заряженный вариант STI, но в будущем такая модель все же может появиться. Однако, учитывая тенденции автомобильной отрасли, она будет электрифицированной.

[ + – ] Седан планировали оснастить 350-сильным турбомотором Фото: Subaru

Следует отметить, что работы над Subaru WRX STI все же велись. Седан планировали оснастить тем же 2,4-литровым мотором, что и стандартный WRX, но с увеличенной примерно до 350 л. с. мощностью. В январе на Токийском автошоу даже показали концепт нового Subaru STI, то есть до последнего времени модель планировали выпустить.

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Напомним, что первый Subaru Impreza WRX STI создали на волне раллийных успехов японской марки. Спортивный седан появился в 1994 году и был оснащен 2,0-литровой 250-сильной оппозитной турбочетверкой. Финальное поколение Subaru STI появилось в 2014 году и оснащалось 2,5-литровым турбомотором мощностью 320-345 л. с.

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