Ford наводнит европейский рынок новыми электромобилями разных классов

В разработку моделей вложат 2 млрд. долларов. Некоторые электрокары проектируют совместно с Volkswagen.

В Ford анонсировали расширение электрической линейки бренда в Европе. Новые модели позволят к 2024 году продавать по 600 тыс. электрокаров на европеском рынке и свыше 2 миллионов – в мире. Об этом сообщает официальный сайт компании.

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В ближайшие два года презентуют сразу три новых кроссовера и четыре коммерческих моделей. Опубликованы и тизеры будущих электромобилей.

[ + – ] Коммерческая линейка марки пополнится пятью электрокарами Фото: Ford

В частности, уже в нынешнем году представят среднеразмерный пятиместный электрокроссовер с запасом хода в 500 км. Его будут выпускать на заводе в Кельне и в модельном ряду он будет на ступеньку выше Ford Mustang Mach-E.

На 2024 год запланирован дебют спортивного кроссовера. Обе модели будут созданы в сотрудничестве с Volkswagen на платформе MEB (взамен Ford поможет разработать новый VW Amarok). Также в 2024 году появится электрический вариант Ford Puma – его будут собирать на предприятии в Румынии вместе с бензиновой версией кроссовера.

Коммерческие Ford Tourneo Custom и Transit Custom, а также Tourneo/Transit Courier в 2023-2024 годах получат электрические модификации. Затем появится флагманский e-Transit.

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В разработку электрокаров и модернизацию сборочного предприятия в Германии вложат около 2 млрд. долларов. Кроме того, планируется постройка нового завода по выпуску аккумуляторных батарей в Турции.

Ранее Фокус сообщал, что Ford окончательно покинул российский рынок и выделил помощь Украине.