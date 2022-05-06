Volkswagen готує недорогі електрокросовери за 20 тисяч євро: подробиці та тизери

Електричні кросовери прийдуть на зміну Volkswagen e-up, SEAT Mii electric і Skoda Citigo iV. Щороку випускатимуть по півмільйона таких авто.

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Опубліковано перші скетчі нових електричних кросоверів від концерну Volkswagen. Бюджетні моделі для молоді випускатимуть під брендами Cupra, Skoda та Volkswagen з 2025 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Volkswagen Group у Twitter.

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[ + – ] Електрокросовер Volkswagen більш обтічний, ніж побратими Фото: Volkswagen

Нові моделі прийдуть на зміну компактним електричним хетчбекам Volkswagen e-up, SEAT Mii electric і Skoda Citigo iV. Їх вирішили виконати у популярнішому зараз форматі міського кросовера.

Порівняно з попередниками електромобілі Volkswagen підростуть у розмірах — приблизно до 4 м завдовжки. Судячи з тизерів, три моделі суттєво відрізнятимуться за дизайном — Volkswagen більш обтічний, а ось два інші авто відрізняються гранованим стилем.

Поки подробиць про нові електрокросовери від Volkswagen небагато. Відомо, що базові версії моделей коштуватимуть приблизно 20 тисяч євро, а найдорожчі — не більше ніж 25 тисяч євро.

[ + – ] Вартість електрокарів становитиме від 20 до 25 тис. євро Фото: Volkswagen

Для зниження собівартості моделей їх збудують на спрощеній електричній платформі MEB Lite. Електромобілі отримають дешевші та менш довговічні літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї. Утім, у них є свій плюс — вони безпечніші та менш схильні до займання.

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Очікується, що виробництво всіх трьох електрокарів налагодять на підприємстві Мартореле (Іспанія). Щорічно планують випускати приблизно 500 тис. автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen йде у Формулу-1, причому готується підтримувати дві різні команди.