Volkswagen готує недорогі електрокросовери за 20 тисяч євро: подробиці та тизери
Електричні кросовери прийдуть на зміну Volkswagen e-up, SEAT Mii electric і Skoda Citigo iV. Щороку випускатимуть по півмільйона таких авто.
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Опубліковано перші скетчі нових електричних кросоверів від концерну Volkswagen. Бюджетні моделі для молоді випускатимуть під брендами Cupra, Skoda та Volkswagen з 2025 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Volkswagen Group у Twitter.
Нові моделі прийдуть на зміну компактним електричним хетчбекам Volkswagen e-up, SEAT Mii electric і Skoda Citigo iV. Їх вирішили виконати у популярнішому зараз форматі міського кросовера.
Порівняно з попередниками електромобілі Volkswagen підростуть у розмірах — приблизно до 4 м завдовжки. Судячи з тизерів, три моделі суттєво відрізнятимуться за дизайном — Volkswagen більш обтічний, а ось два інші авто відрізняються гранованим стилем.
Поки подробиць про нові електрокросовери від Volkswagen небагато. Відомо, що базові версії моделей коштуватимуть приблизно 20 тисяч євро, а найдорожчі — не більше ніж 25 тисяч євро.
Для зниження собівартості моделей їх збудують на спрощеній електричній платформі MEB Lite. Електромобілі отримають дешевші та менш довговічні літій-залізо-фосфатні акумуляторні батареї. Утім, у них є свій плюс — вони безпечніші та менш схильні до займання.Важливо
Очікується, що виробництво всіх трьох електрокарів налагодять на підприємстві Мартореле (Іспанія). Щорічно планують випускати приблизно 500 тис. автомобілів.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen йде у Формулу-1, причому готується підтримувати дві різні команди.