Подвійний удар: концерн Volkswagen готує експансію у Формулу-1

Volkswagen виставить у Формулі-1 марки Audi та Porsche і викупить одну з команд.

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Volkswagen Group прийде у Формулу-1 за чотири роки. Інформацію офіційно підтвердив СЕО концерну Герберт Дісс, причому заявивши, що в королівських перегонах представлять одразу два бренди. Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.

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"Якщо ви глянете на основні спортивні події у світі, то виявите, що в автоспорті дійсно важлива тільки Формула-1, яка стає дедалі диференційованішою. Якщо ви займаєтеся автоспортом, ви повинні займатися Формулою-1, тому що саме там ефект буде найбільшим", — пояснив рішення Герберт Дісс.

[ + – ] Команда Porsche виступала у Формулі-1 у 60-х Фото: Porsche

Концерн Volkswagen у Формулі-1 представлять підрозділи – Porsche та Audi. Обидві вони планують брати участь у перегонах з 2026 року, коли чемпіонат перейде на нові двигуни та екологічно чисте синтетичне паливо (його створюють інженери Porsche).

Porsche стане постачальником двигунів для однієї чи кількох команд. Після 2026 року у Формулі-1 залишаться гібридні установки й німецький бренд до цього часу зазнає технологій у чемпіонаті спорт-прототипів та 24-годинних перегонів у Ле-Мані.

[ + – ] McLaren з двигунами Porsche здобув два чемпіонські титули Фото: wikipedia.org

Слід зазначити, що Porsche не вперше йде до Формули-1. У 60-х роках у перегоновій серії виступала заводська команда, а через два десятиліття двигуни Porsche принесли команді McLaren чемпіонські титули 1984 і 1985 років.

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А ось для Audi Формула-1 — у новинку. Очікують, що німецька компанія викупить одну з команд. Нещодавно в Audi провели переговори з McLaren, але не досягли результату, тому розглядають варіанти придбання Williams, Alfa Romeo або Aston Martin.

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