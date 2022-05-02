Подвійний удар: концерн Volkswagen готує експансію у Формулу-1
Volkswagen виставить у Формулі-1 марки Audi та Porsche і викупить одну з команд.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Volkswagen Group прийде у Формулу-1 за чотири роки. Інформацію офіційно підтвердив СЕО концерну Герберт Дісс, причому заявивши, що в королівських перегонах представлять одразу два бренди. Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.
"Якщо ви глянете на основні спортивні події у світі, то виявите, що в автоспорті дійсно важлива тільки Формула-1, яка стає дедалі диференційованішою. Якщо ви займаєтеся автоспортом, ви повинні займатися Формулою-1, тому що саме там ефект буде найбільшим", — пояснив рішення Герберт Дісс.
Концерн Volkswagen у Формулі-1 представлять підрозділи – Porsche та Audi. Обидві вони планують брати участь у перегонах з 2026 року, коли чемпіонат перейде на нові двигуни та екологічно чисте синтетичне паливо (його створюють інженери Porsche).
Porsche стане постачальником двигунів для однієї чи кількох команд. Після 2026 року у Формулі-1 залишаться гібридні установки й німецький бренд до цього часу зазнає технологій у чемпіонаті спорт-прототипів та 24-годинних перегонів у Ле-Мані.
Слід зазначити, що Porsche не вперше йде до Формули-1. У 60-х роках у перегоновій серії виступала заводська команда, а через два десятиліття двигуни Porsche принесли команді McLaren чемпіонські титули 1984 і 1985 років.Важливо
А ось для Audi Формула-1 — у новинку. Очікують, що німецька компанія викупить одну з команд. Нещодавно в Audi провели переговори з McLaren, але не досягли результату, тому розглядають варіанти придбання Williams, Alfa Romeo або Aston Martin.
Раніше Фокус повідомляв, що український екіпаж виступить у литовському ралі "Вісагінас".