Porsche налагодить випуск екобензину: він не забруднює атмосферу

Нове паливо здатне повністю замінити звичайний бензин. Porsche збудує мережу заводів для його виробництва.

У Чилі розпочалося будівництво першого заводу з випуску синтетичного палива Porsche eFuel. Воно здатне повністю замінити звичайний бензин, але при цьому не шкодить довкіллю. Про це повідомляє сайт Road Show.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Синтетичний метанол eFuel розробили в Porsche спільно з фахівцями ExxonMobil, Siemens Energy, Enel та Gasco. При його спалюванні практично не утворюється шкідливих викидів в атмосферу – токсичність вихлопу на 90% менша, ніж у звичайного бензину. Паливо успішно випробували як на нових бензинових Porsche, так і 50-річних вінтажних моделях.

[ + – ] Нове паливо на 90% чистіше за звичайний бензин Фото: Porsche

Для виготовлення Porsche eFuel необхідні лише вода та повітря. Молекула води розщеплюється на водень та кисень, а потім водень з'єднується з вуглекислим газом, отриманим з повітря та синтезується метанол.

Важливо

Дефіцит скасовується: Кабмін оновив вимоги до дизельного палива

Виробництво синтетичного палива буде екологічно чистим, а його собівартість – не більша, ніж у традиційного бензину. Необхідну електроенергію для заводу вироблятиме вітряна електростанція.

[ + – ] Спочатку eFuel використовуватимуть гоночні та трекові Porsche Фото: Porsche

Підприємство в Чилі запустять уже у 2022 році, і воно випускатиме 130 тис. літрів eFuel на рік. Спочатку ним заправлятимуть гоночні та трекові Porsche.

Німецька компанія збирається виробляти зелене паливо в промислових масштабах, і для цього відкриють ще шість заводів у всьому світі. У 2024 планують синтезувати 55 млн літрів eFuel, а у 2026 — уже 550 млн літрів.

Раніше Фокус писав про цвинтар покинутих старовинних Porsche. Рідкісні авто іржавіють просто неба.