Porsche наладит выпуск эко-бензина: он не загрязняет атмосферу

Новое топливо способно полностью заменить обычный бензин. Porsche построит сеть заводов для его производства.

В Чили началось строительство первого завода по выпуску синтетического топлива Porsche eFuel. Оно способно полностью заменить обычный бензин, но при этом не вредит окружающей среде. Об этом сообщает сайт Road Show.

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Синтетический метанол eFuel разработали в Porsche совместно со специалистами ExxonMobil, Siemens Energy, Enel и Gasco. При его сжигании практически не образуется вредных выбросов в атмосферу – токсичность выхлопа на 90% меньше, чем у обычного бензина. Топливо успешно испытали как на новых бензиновых Porsche, так и на 50-летних винтажных моделях.

[ + – ] Новое топливо на 90% чище обычного бензина Фото: Porsche

Для изготовления Porsche eFuel необходимы только вода и воздух. Молекула воды расщепляется на водород и кислород, а затем водород соединяется с углекислым газом, полученным из воздуха и синтезируется метанол.

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Производство синтетического топлива будет экологически чистым, а его себестоимость – не больше, чем у традиционного бензина. Необходимую электроэнергию для завода будет вырабатывать ветряная электростанция.

[ + – ] Поначалу eFuel будут использовать гоночные и трековые Porsche Фото: Porsche

Предприятие в Чили запустят уже в 2022 году и оно будет выпускать 130 тыс. литров eFuel в год. Поначалу им будут заправлять гоночные и трековые Porsche.

Немецкая компания собирается производить зеленое топливо в промышленных масштабах и для этого откроют еще шесть заводов по всему миру. В 2024 году планируют синтезировать 55 млн. литров eFuel, а в 2026 – уже 550 млн. литров.

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