Дефицит отменяется: Кабмин обновил требования к дизельному топливу
Ошибки в техрегламенте не позволяли торговать зимним и арктическим дизтопливом, а потому Украине угрожал дефицит дизеля.
Украине удастся избежать дефицита дизельного топлива. Кабинет Министров 28 октября внес изменения в Технический регламент светлых нефтепродуктов и исправил допущенные в нем ошибки. Об этом сообщает enkorr.
Постановлением Кабмина установлена предельная температура фильтруемости дизельного топлива:
- Для летнего дизельного топлива – не выше -5 градусов
- Для зимнего дизельного топлива – не выше -20 градусов
- Для арктического дизельного топлива – не выше -30 градусов.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что установлены четкие нормы относительно дизельного топлива, что позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям техрегламента и оформить паспорт качества при предоставлении на рынок и введении в оборот.Важно
Напомним, именно отсутствие в измененном техническом регламенте предельной температуры показателя фильтруемости (скорее всего, ее не внесли туда по ошибке) делало фактически невозможной торговлю зимним и арктическим дизельным топливом. Украине угрожал острый дефицит дизеля.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине предлагают лишать водителей прав за превышение скорости. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду.