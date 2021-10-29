Дефицит отменяется: Кабмин обновил требования к дизельному топливу

Ошибки в техрегламенте не позволяли торговать зимним и арктическим дизтопливом, а потому Украине угрожал дефицит дизеля.

Украине удастся избежать дефицита дизельного топлива. Кабинет Министров 28 октября внес изменения в Технический регламент светлых нефтепродуктов и исправил допущенные в нем ошибки. Об этом сообщает enkorr.

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Постановлением Кабмина установлена предельная температура фильтруемости дизельного топлива:

Для летнего дизельного топлива – не выше -5 градусов

Для зимнего дизельного топлива – не выше -20 градусов

Для арктического дизельного топлива – не выше -30 градусов.

[ + – ] Ошибки в техрегламенте делали невозможной торговлю зимним дизтопливом Фото: Alamy

В пояснительной записке к постановлению говорится, что установлены четкие нормы относительно дизельного топлива, что позволит субъектам хозяйствования провести оценку соответствия такого дизельного топлива требованиям техрегламента и оформить паспорт качества при предоставлении на рынок и введении в оборот.

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Напомним, именно отсутствие в измененном техническом регламенте предельной температуры показателя фильтруемости (скорее всего, ее не внесли туда по ошибке) делало фактически невозможной торговлю зимним и арктическим дизельным топливом. Украине угрожал острый дефицит дизеля.

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