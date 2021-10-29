Дефіцит скасовується: Кабмін оновив вимоги до дизельного палива

Помилки в техрегламенті не дозволяли торгувати зимовим і арктичним дизпаливом, а тому Україні загрожував дефіцит дизелю.

Україні вдасться уникнути дефіциту дизельного палива. Кабінет Міністрів 28 жовтня вніс зміни до Технічного регламенту світлих нафтопродуктів і виправив допущені в ньому помилки. Про це повідомляє enkorr.

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Постановою Кабміну встановлено граничну температуру фільтрації дизельного палива:

Для літнього дизельного палива – не вище -5 градусів

Для зимового дизельного палива – не вище -20 градусів

Для арктичного дизельного палива — не вище -30 градусів.

[ + – ] Помилки в техрегламенті унеможливлювали торгівлю зимовим дизпаливом Фото: Alamy

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що встановлені чіткі норми щодо дизельного палива, що дозволить суб'єктам господарювання провести оцінку відповідності такого дизельного палива вимогам техрегламенту й оформити паспорт якості при наданні на ринок і введенні в обіг.

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Нагадаємо, саме відсутність у зміненому технічному регламенті граничної температури показника фільтрації (швидше за все, її не внесли туди помилково) робила фактично неможливою торгівлю зимовим і арктичним дизельним паливом. Україні загрожував гострий дефіцит дизелю.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні пропонують позбавляти водіїв прав за перевищення швидкості. Відповідний законопроект уже внесли до Верховної Ради.