Українець організував музей рідкісних ретро-авто просто неба (фото, відео)

Десятки цікавих класичних автомобілів розташувалися просто неба. Зокрема є рідкісні моделі.

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У селі Глуховичі біля Львова з'явився оригінальний автомузей Retro Land Lviv. Раритетні автомобілі стоять прямо просто неба. Репортаж із цікавої локації зняли Auto-consulting.

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[ + – ] Машини стоять просто неба Фото: Auto-consulting

Засновник музею Денис уже 12 років колекціонує ретро-авто та їх у нього кілька десятків. На території також збудовано павільйони з тематичними колекціями загальною площею 3000 кв. м.

Деякі автомобілі вимагають лише косметичних робіт, іншим потрібна повна реставрація. В експозиції є справжні раритети.

[ + – ] Tatra 57 та Opel Olympia [ + – ] Steyr 55 [ + – ] Tatra 600 Tatraplan [ + – ] Saab 96 [ + – ] Mercedes-Benz Finntail [ + – ] Rover 2000TC [ + – ] У музеї вистачає американських авто [ + – ] Ford Taunus [ + – ] Citroen CX

Дуже рідкісними є лімузин Mercedes-Benz 290 1933 та Tatra 57 1938 з опозитним двигуном. Довоєнний автопром також представляють Opel Olympia та Steyr 55.

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Також варто виділити Saab 96 1960 року та британський спортивний седан Rover 2000TC 1966 року. Є й пізніші моделі типу Mercedes-Benz Finntail, Ford Taunus і Citroen CX 70-х. А Tatra 600 Tatraplan перероблена до невпізнанності.

[ + – ] Локація приваблює туристів та її використовують для проведення автошоу

Є в музеї й вінтажні американські автомобілі 50-60-х років. І, звичайно, вистачає радянської техніки. Крім того, локацію активно використовують для проведення різноманітних заходів та автошоу.

Раніше Фокус повідомляв, що російські загарбники викрадають рідкісні ретро автомобілі. Власники намагаються їх знайти.