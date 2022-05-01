Українець організував музей рідкісних ретро-авто просто неба (фото, відео)
Десятки цікавих класичних автомобілів розташувалися просто неба. Зокрема є рідкісні моделі.
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У селі Глуховичі біля Львова з'явився оригінальний автомузей Retro Land Lviv. Раритетні автомобілі стоять прямо просто неба. Репортаж із цікавої локації зняли Auto-consulting.
Засновник музею Денис уже 12 років колекціонує ретро-авто та їх у нього кілька десятків. На території також збудовано павільйони з тематичними колекціями загальною площею 3000 кв. м.
Деякі автомобілі вимагають лише косметичних робіт, іншим потрібна повна реставрація. В експозиції є справжні раритети.
Дуже рідкісними є лімузин Mercedes-Benz 290 1933 та Tatra 57 1938 з опозитним двигуном. Довоєнний автопром також представляють Opel Olympia та Steyr 55.Важливо
Також варто виділити Saab 96 1960 року та британський спортивний седан Rover 2000TC 1966 року. Є й пізніші моделі типу Mercedes-Benz Finntail, Ford Taunus і Citroen CX 70-х. А Tatra 600 Tatraplan перероблена до невпізнанності.
Є в музеї й вінтажні американські автомобілі 50-60-х років. І, звичайно, вистачає радянської техніки. Крім того, локацію активно використовують для проведення різноманітних заходів та автошоу.
Раніше Фокус повідомляв, що російські загарбники викрадають рідкісні ретро автомобілі. Власники намагаються їх знайти.