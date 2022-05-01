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Українець організував музей рідкісних ретро-авто просто неба (фото, відео)

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Фото: Auto-consulting | Засновник музею збирав ретро-авто 12 років

Десятки цікавих класичних автомобілів розташувалися просто неба. Зокрема є рідкісні моделі.

У селі Глуховичі біля Львова з'явився оригінальний автомузей Retro Land Lviv. Раритетні автомобілі стоять прямо просто неба. Репортаж із цікавої локації зняли Auto-consulting.

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Машини стоять просто неба
Фото: Auto-consulting

Засновник музею Денис уже 12 років колекціонує ретро-авто та їх у нього кілька десятків. На території також збудовано павільйони з тематичними колекціями загальною площею 3000 кв. м.

Деякі автомобілі вимагають лише косметичних робіт, іншим потрібна повна реставрація. В експозиції є справжні раритети.

Tatra 57 та Opel Olympia
Tatra 57 та Opel Olympia
Steyr 55
Steyr 55
Tatra 600 Tatraplan
Tatra 600 Tatraplan
Saab 96
Saab 96
Mercedes-Benz Finntail
Mercedes-Benz Finntail
Rover 2000TC
Rover 2000TC
У музеї вистачає американських авто
У музеї вистачає американських авто
Ford Taunus
Ford Taunus
Citroen CX
Citroen CX
Tatra 57 та Opel Olympia
Steyr 55
Tatra 600 Tatraplan
Saab 96
Mercedes-Benz Finntail
Rover 2000TC
У музеї вистачає американських авто
Ford Taunus
Citroen CX

Дуже рідкісними є лімузин Mercedes-Benz 290 1933 та Tatra 57 1938 з опозитним двигуном. Довоєнний автопром також представляють Opel Olympia та Steyr 55.

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Також варто виділити Saab 96 1960 року та британський спортивний седан Rover 2000TC 1966 року. Є й пізніші моделі типу Mercedes-Benz Finntail, Ford Taunus і Citroen CX 70-х. А Tatra 600 Tatraplan перероблена до невпізнанності.

Локація приваблює туристів та її використовують для проведення автошоу

Є в музеї й вінтажні американські автомобілі 50-60-х років. І, звичайно, вистачає радянської техніки. Крім того, локацію активно використовують для проведення різноманітних заходів та автошоу.

Раніше Фокус повідомляв, що російські загарбники викрадають рідкісні ретро автомобілі. Власники намагаються їх знайти.