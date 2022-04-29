Вінтажний гігант: старий 110-річний трактор продають за ціною суперкара (відео)

До наших днів дійшло лише 14 Pioneer 30-60. Старовинний трактор було відреставровано і зараз на ходу.

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У США на аукціон Aumann виставили старовинний трактор Pioneer 30-60 1912 року. За нього планують отримати 500 тис. доларів — як за Lamborghini Aventador. Про це пише сайт autoevolution.

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Американська компанія Pioneer (не плутати з японським виробником аудіосистем) випускала сільгосптехніку з 1900 до 1927 року, а модель 30-60 виробляли в 1910-1927 роках. Свого часу вона була недешевою — коштувала 2 700 доларів, що відповідає $77 500 за сучасним курсом.

[ + – ] Діаметр задніх коліс трактора становить 2,4 м Фото: autoevolution.com

До наших днів дійшло лише 14 таких тракторів, і саме рідкістю моделі пояснюється її висока ціна. До того ж, трактор у хорошому стані та на ходу — до 1993 року він стояв у музеї, а в 1997 році пройшов повну реставрацію.

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Pioneer 30-60 виглядає дуже переконливо і нагадує локомотив. Діаметр його задніх коліс — цілих 2,4 м. До речі, шини у трактора відсутні.

[ + – ] Гігантський трактор виглядає переконливо

Під капотом Pioneer 30-60 — величезний опозитний чотирициліндровий бензиновий двигун об'ємом 20,2 л. Він розвиває 60 к. с., а максимальна швидкість цього гіганта — всього 10 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили колекцію старовинних вантажівок. Деяким із них — понад 100 років.