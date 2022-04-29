Винтажный гигант: старый 110-летний трактор продают по цене суперкара (видео)

До наших дней дошло только 14 Pioneer 30-60. Старинный трактор был отреставрирован и сейчас на ходу.

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В США на аукцион Aumann выставили старинный трактор Pioneer 30-60 1912 года. За него планируют выручить 500 тыс. долларов – как за Lamborghini Aventador. Об этом пишет сайт autoevolution.

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Американская компания Pioneer (не путать с японским производителем аудиосистем) выпускала сельхозтехнику с 1900 по 1927 годы, а модель 30-60 производили в 1910-1927 годах. В свое время она была недешевой — стоила 2700 долларов, что соответствует $77 500 по современному курсу.

[ + – ] Диаметр задних колес трактора составляет 2,4 м Фото: autoevolution.com

До наших дней дошло лишь 14 таких тракторов и именно редкостью модели объясняется ее высокая цена. К тому же, трактор в хорошем состоянии и на ходу – до 1993 года он стоял в музее, а в 1997 году прошел полную реставрацию.

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Pioneer 30-60 выглядит весьма внушительно и напоминает локомотив. Диаметр его задних колес – целых 2,4 м. К слову, шины у трактора отсутствуют.

[ + – ] Гигантский трактор смотрится внушительно

Под капотом Pioneer 30-60 – огромный оппозитный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 20,2 л. Он развивает 60 л. с., а максимальная скорость этого гиганта – всего 10 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили коллекцию старинных грузовиков. Некоторым из них – свыше 100 лет.