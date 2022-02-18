На аукціон виставили колекцію старовинних вантажівок: деяким із них – понад 100 років (фото)

Вантажні автомобілі були експонатами приватного музею в Каліфорнії. Серед них дуже рідкісні моделі, що збереглися в єдиному екземплярі.

У США з аукціону Mecum розпродадуть колекцію вантажівок. Із молотка підуть кілька десятків авто першої половини ХХ століття. Деталі опубліковані на сайті аукціонного будинку.

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Вантажні автомобілі були частиною експозиції музею Попа Гейса в Каліфорнії. Він пів століття пропрацював у вантажоперевезеннях і у віці 76 років почав збирати рідкісні вантажівки.

[ + – ] Найстаріший автомобіль у колекції — Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 року

Загалом на аукціон виставили 37 вантажівок, причому одразу 20 із них – віком понад 100 років. Найстаріші лоти – Knox Three Quarter Ton Stake Truck 1903 вантажопідйомністю 750 кг і невеликий пікап Packet Open-Cab Express 1906 року.

[ + – ] Packet Open-Cab Express 1906 року. [ + – ] Galloway Half-Ton GT Farm Wagon 1908 року [ + – ] Chase Model H 1912 року [ + – ] Garford Model 70B 1916 року [ + – ] Електричний CT Electric Model F 1916 [ + – ] Pierce-Arrow Model X-4 1918 року [ + – ] Ford AA 1928 року [ + – ] Dodge TF 35 1939 року [ + – ] Freightliner WF800 1949 року

Добре збереглися старовинні Galloway Half-Ton GT Farm Wagon 1908 року, Garford Model 70B 1916 року й автопоїзд Pierce-Arrow Model X-4 1918 року. Серед оригінальних моделей — Breeding 1915 із паровим двигуном і вантажний електромобіль CT Electric Model F 1916, що збереглися в єдиному екземплярі.

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Є й новіші вантажні автомобілі на зразок Ford AA 1928 року, Dodge TF 35 1939 року або безкапотного Freightliner WF800 1949 року. Найціннішим же лотом вважається Peterbilt Model 260GD, адже всього в 1939-1940 роках побудували лише 105 таких вантажівок, і це єдиний екземпляр, який дійшов до наших днів в ідеальному стані.

Раніше Фокус розповідав про старий вантажний Ford 1931 року, який вдалося завести після багатьох десятиліть просто неба.