У США розпочали продаж уживаних авто з України за нечуваними цінами

Старі радянські автомобілі за океаном – справжній раритет. До того ж, усі машини у відмінному стані.

В американському штаті Орегон продавали старі радянські автомобілі. Більшість із них привезли з України і деякі машини навіть зберегли українські номери. Оголошення про продаж виставили на онлайн-аукціоні eBay.

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Лади, Волги та Москвичі 80-90-х років випуску продавець позиціює, як колекційні раритети. Саме тому їхні ціни в кілька разів вищі, ніж на українському ринку. Крім того, всі машини у відмінному стані та з невеликим пробігом.

[ + – ] Москвич-2141 1991 року [ + – ] Волга ГАЗ-2410 1989 року [ + – ] Волга-2410 1988 року [ + – ] ВАЗ-2107 1988 року

Зокрема, з України до США привезли такі вживані авто:

ВАЗ-2106 1989 року (транзитом через Німеччину) з литими дисками та перетягнутим шкірою салоном. Пробіг – 21 тис. км, ціна – 14 тис. доларів.

(транзитом через Німеччину) з литими дисками та перетягнутим шкірою салоном. Пробіг – 21 тис. км, ціна – 14 тис. доларів. Волга ГАЗ-2410 1989 без іржі або пошкоджень на кузові. Пробіг – 25 тис. км, ціна – 17 тис. доларів.

без іржі або пошкоджень на кузові. Пробіг – 25 тис. км, ціна – 17 тис. доларів. Москвич-2141 1991 року з рідною фарбою. Пробіг – 17 тис. км, ціна – 15 тис. доларів.

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Крім того, за 23 тис. доларів продається ще одна Волга-2410 1988 з пробігом всього 6700 км, пригнана з Росії. Найдоступнішим же є ВАЗ-2107 1988 року за 11 тис. доларів, що проїхав 20 тис. км. Його привезли із Угорщини.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції на продаж виставлена напіврозібрана Нива 1988 року. За неї просять аж 35 тис. євро.