У США розпочали продаж уживаних авто з України за нечуваними цінами
Старі радянські автомобілі за океаном – справжній раритет. До того ж, усі машини у відмінному стані.
В американському штаті Орегон продавали старі радянські автомобілі. Більшість із них привезли з України і деякі машини навіть зберегли українські номери. Оголошення про продаж виставили на онлайн-аукціоні eBay.
Лади, Волги та Москвичі 80-90-х років випуску продавець позиціює, як колекційні раритети. Саме тому їхні ціни в кілька разів вищі, ніж на українському ринку. Крім того, всі машини у відмінному стані та з невеликим пробігом.
Зокрема, з України до США привезли такі вживані авто:
- ВАЗ-2106 1989 року (транзитом через Німеччину) з литими дисками та перетягнутим шкірою салоном. Пробіг – 21 тис. км, ціна – 14 тис. доларів.
- Волга ГАЗ-2410 1989 без іржі або пошкоджень на кузові. Пробіг – 25 тис. км, ціна – 17 тис. доларів.
- Москвич-2141 1991 року з рідною фарбою. Пробіг – 17 тис. км, ціна – 15 тис. доларів.
Крім того, за 23 тис. доларів продається ще одна Волга-2410 1988 з пробігом всього 6700 км, пригнана з Росії. Найдоступнішим же є ВАЗ-2107 1988 року за 11 тис. доларів, що проїхав 20 тис. км. Його привезли із Угорщини.
Раніше Фокус повідомляв, що у Франції на продаж виставлена напіврозібрана Нива 1988 року. За неї просять аж 35 тис. євро.