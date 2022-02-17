В США начали продажу б/у авто из Украины по баснословным ценам

Старые советские автомобили за океаном – настоящий раритет. К тому же, все машины в отличном состоянии.

В американском штате Орегон начали продавать старые советские автомобили. Большую часть из них привезли из Украины и некоторые машины даже сохранили украинские номера. Объявление о продаже выставили на онлайн-аукционе eBay.

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Лады, Волги и Москвичи 80-90-х годов выпуска продавец позиционирует, как коллекционные раритеты. Именно поэтому их цены в несколько раз выше, чем на украинском рынке. Кроме того, все машины в отличном состоянии и с небольшим пробегом.

[ + – ] Москвич-2141 1991 года [ + – ] Волга ГАЗ-2410 1989 года [ + – ] Волга-2410 1988 года [ + – ] ВАЗ-2107 1988 года

В частности, из Украины в США привезли такие б/у авто:

ВАЗ-2106 1989 года (транзитом через Германию) с литыми дисками и перетянутым кожей салоном. Пробег – 21 тыс. км, цена – 14 тыс. долларов.

(транзитом через Германию) с литыми дисками и перетянутым кожей салоном. Пробег – 21 тыс. км, цена – 14 тыс. долларов. Волга ГАЗ-2410 1989 года без ржавчины или повреждений на кузове. Пробег – 25 тыс. км, цена – 17 тыс. долларов.

без ржавчины или повреждений на кузове. Пробег – 25 тыс. км, цена – 17 тыс. долларов. Москвич-2141 1991 года с родной краской. Пробег – 17 тыс. км, цена – 15 тыс. долларов.

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Кроме того, за 23 тыс. долларов продается еще одна Волга-2410 1988 года с пробегом всего 6700 км, пригнанная из России. Самым же доступным является ВАЗ-2107 1988 года за 11 тыс. долларов, проехавший 20 тыс. км. Его привезли из Венгрии.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции на продажу выставлена полуразобранная Нива 1988 года. За нее просят целых 35 тыс. евро.