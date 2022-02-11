Разобранную Ниву в Европе продают по цене новой Toyota Camry

Нива 1988 года подготовлена к ралли и в свое время принимала участие в ряде соревнований. Внедорожник оснащен 2,5-литровым V6.

Во Франции на продажу выставлена старая Нива 1988 года. За внедорожник в разобранном и не совсем комплектном виде просят 30 тыс. евро — как за новую Toyota Camry. Объявление о продаже выставлено на сайте LTB Motor.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Внедорожник оснащен 2,5-литровым V6

Столь высокая цена объясняется тем, что продается раллийная Нива, подготовленная по требованиям класса Т2. Внедорожник подготовили в компании Demeuzois, и он принимал участие в чемпионате Франции по ралли и гонках "Сенегал".

Важно

Культовый внедорожник Гелендваген воссоздали в дереве (видео)

Автомобиль получил каркас безопасности, а часть его кузовных панелей выполнены из углепластика. Также установлен специальный топливный бак класса FT3, сертифицированный для соревнований.

Лада Нива была оснащена 2,5-литровым бензиновым V6 PRV. Этот двигатель совместно разработали Peugeot, Renault и Volvo. Он установлен в автомобиль, но частично разобран. Также тюнинг Нивы включает усиленную подвеску.

[ + – ] Повеска Нивы серьезно усилена

Внедорожнику не хватает ряда деталей и его восстановление не будет быстрым. Примечательно, сохранился оригинальный паспорт FIA на кузов, то есть по завершении реставрации автомобиль сможет снова принимать участие в гонках.

Ранее Фокус сообщал, что старую 37-летнюю Ниву выставили в ралли Дакар. На ней выступал швейцарский экипаж.

Также мы писали про оригинальный пикап Нива. Его оценили в 35 тыс. евро.