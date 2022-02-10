Культовый внедорожник Гелендваген воссоздали в дереве (видео)

Гелендеваген вырезали из куска дерева. Процесс постройки масштабной модели занял больше месяца.

Экстремальный Mercedes-Benz G500 4×4² получил нестандартную масштабную копию. Выполнили ее не из металла или пластика, как большинство уменьшенных моделей, а из дерева. Видео создания необычного Гелендвагена в миниатюре опубликовали на Youtube-канале Woodworking Art.

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Блогер с этого канала воссоздал в дереве не одну модель авто. Он тщательно подходит к работе над миниатюрами и в точности воспроизводит даже малейшие детали.

[ + – ] Внешний вид внедорожника в точности воссоздан Фото: скриншот/youtube

В Mercedes-Benz G-Class открываются двери и капот, функционирует подвеска и поворачиваются передние колеса. Зеркала заднего вида складываются и даже фары рабочие – в них установлены лампочки, работающие от батарейки.

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Тщательно воссоздан и салон Гелендвагена, причем сиденья получили горизонтальную регулировку. Примечательно, что комбинация букв и цифр на номерных знаках внедорожника очень похожи на украинскую.

[ + – ] Мастера по дереву уже воссоздали не одну модель авто

В коротком видеоролике показали ускоренный процесс создания масштабной модели, хотя на самом деле работа над проектом заняла больше месяца. Его вырезали из цельного куска дерева и покрыли лаком.

Ранее Фокус сообщал, что за настоящим Гелендвагеном выстроились очереди. Некоторых версий придется ждать три года.