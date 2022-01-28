Ждать три года: за Гелендвагеном выстроились в очередь покупатели

Некоторое время на Mercedes-Benz G-Class не будут принимать заказы, чтобы сборочное предприятие справилось с возросшим спросом.

Спрос на новый Mercedes-Benz G-Class бьет рекорды. В прошлом году Гелендваген установил абсолютный рекорд за свою 42-летнюю историю – 41 174 проданных авто. Теперь же за внедорожником выстроилась огромная очередь, сообщает Mbpassionblog.

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В некоторых странах при заказе индивидуальной комплектации Mercedes-Benz G-Class автомобиля придется ждать почти три года – его доставят только под конец 2024 года.

[ + – ] Прием заказов на Гелендваген приостановили Фото: Mercedes-Benz

Завод Magna Steyr, где собирают Гелендвагены, попросту не справляется со столь высоким спросом на модель. К тому же, дает о себе знать дефицит микрочипов, не позволяющий нарастить производство.

В такой ситуации в Mercedes-Benz решились на радикальный шаг – приостановили прием заказов на модель. Сделано это было еще 18 января, но известно об этом стало только сейчас.

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Пока неизвестно, когда прием заказов на Mercedes-Benz G-Class будет возобновлен. Следует отметить, что пакетные комплектации внедорожника будут доступны покупателям.

[ + – ] Вскоре Mercedes-Benz G-Class обновят Фото: Motor1.com

Тем временем, в Mercedes-Benz уже готовят обновленный G-Class – он должен дебютировать летом. А через год появится и электрический Гелендваген, причем его уже видели в Киеве.

Mercedes-Benz G-Class – не единственная модель, за которой выстроились очереди. Ранее Фокус сообщал, что новый Toyota Land Cruiser 300 придется ждать 4 года.