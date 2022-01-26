Украинский вездеход победил заряженный Гелендваген в оригинальном соревновании (видео)

Sherp и близко не такой мощный, как Mercedes-AMG, но с перетягиванием каната справился гораздо лучше.

Вездеход украинской разработки Sherp в очередной раз продемонстрировал свои возможности. На этот раз он соревновался в перетягивании каната с заряженным Mercedes-AMG G63. Видео интересного поединка опубликовал в Instagram блогер Руслан Абдулнасыров.

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На бумаге сверхмощный Mercedes-AMG G63 имеет неоспоримое преимущество. Он оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. и с крутящим моментом в 850 Н∙м. Внедорожник весит 2,4 тонны и обут в шипованную 24-дюймовую резину. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 220 км/ч.

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Sherp почти вдвое легче – 1,3 тонны. А его скромный 1,5-литровый дизель Kubota развивает лишь 44 л. с. и обладает крутящим моментом в 120 Н∙м. Максимальная скорость – всего 45 км/ч. Зато у него огромные шины диаметром 1,6 м с регулируемым давлением.

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Как ни странно, украинский вездеход легко победил в перетягиванни каната. Заряженный Гелендваген не смог ничего ему противопоставить и лишь буксовал в снегу. К слову, ранее подобное соревнование проводили на сухом грунте и тогда Mercedes-AMG G63 лучше себя проявил.

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