Український всюдихід переміг заряджений Гелендваген в оригінальному змаганні (відео)

Sherp і близько не такий потужний, як Mercedes-AMG, але з перетягуванням каната впорався набагато краще.

Всюдихід української розробки Sherp укотре продемонстрував свої можливості. Цього разу він змагався в перетягуванні каната із зарядженим Mercedes-AMG G63. Відео цікавого поєдинку опублікував у Instagram блогер Руслан Абдулнасиров.

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На папері надпотужний Mercedes-AMG G63 має незаперечну перевагу. Він оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. і з крутним моментом 850 Н∙м. Позашляховик важить 2,4 тонни та взутий у шиповану 24-дюймову гуму. Він розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 220 км/год.

[ + – ] Всюдихід Sherp здивував у перетягуванні каната

Sherp майже вдвічі легший – 1,3 тонни. А його скромний 1,5-літровий дизель Kubota розвиває лише 44 к. с. і має крутний момент 120 Н∙м. Максимальна швидкість — усього 45 км/год. Натомість у нього величезні шини діаметром 1,6 м із регульованим тиском.

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Як не дивно, український всюдихід легко переміг у перетягуванні канату. Заряджений Гелендваген не зміг нічого йому протиставити та лише буксував у снігу. До речі, раніше подібне змагання проводили на сухому ґрунті, і тоді Mercedes-AMG G63 краще себе виявив.

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