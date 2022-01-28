Чекати три роки: за Ґелендваґеном вишикувалися в чергу покупці

Деякий час на Mercedes-Benz G-Class не прийматимуть замовлення, щоб складальне підприємство впоралося зі збільшеним попитом.

Попит на новий Mercedes-Benz G-Class забиває рекорди. Минулого року Ґелендваґен встановив абсолютний рекорд за свою 42-річну історію — 41 174 проданих авто. Тепер за позашляховиком вишикувалася величезна черга, повідомляє Mbpassionblog.

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У деяких країнах у разі замовлення індивідуальної комплектації Mercedes-Benz G-Class автомобіля доведеться чекати майже три роки — його доставлять лише під кінець 2024 року.

[ + – ] Прийом замовлень на Ґелендваґен припинили Фото: Mercedes-Benz

Завод Magna Steyr, де збирають Ґелендваґени, просто не справляється з таким високим попитом на модель. До того ж, дається взнаки дефіцит мікрочіпів, що не дозволяє наростити виробництво.

У такій ситуації Mercedes-Benz наважилися на радикальний крок — призупинили прийом замовлень на модель. Зроблено це було ще 18 січня, але відомо про це стало лише зараз.

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Поки невідомо, коли замовлення на Mercedes-Benz G-Class буде відновлено. Варто зазначити, що пакетні комплектації позашляховика будуть доступні покупцям.

[ + – ] Незабаром Mercedes-Benz G-Class оновлять Фото: Motor1.com

Тим часом у Mercedes-Benz уже готують оновлений G-Class — він має дебютувати влітку. А через рік з'явиться і електричний Ґелендваґен, причому його вже бачили в Києві.

Mercedes-Benz G-Class — не єдина модель, за якою вишикувалися черги. Раніше Фокус повідомляв, що новий Toyota Land Cruiser 300 доведеться чекати 4 роки.