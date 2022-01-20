За новим Toyota Land Cruiser 300 вишикувалася черга на 4 роки

Складальне підприємство в Японії не справляється з попитом на Toyota Land Cruiser 300. Погіршив ситуацію дефіцит мікрочіпів.

Попит на новий Toyota Land Cruiser 300 перевищив усі очікування та зростає з кожним місяцем. За позашляховиком уже вишикувалися черги, причому деяких версій доведеться чекати по кілька років. Відповідне оголошення з'явилося на офіційному вебсайті марки.

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"Термін виконання замовлень з цього моменту може становити приблизно чотири роки. Ми зробимо все можливе, щоб скоротити час відвантаження машин покупцям", — йдеться в оголошенні.

Дефіцит Toyota Land Cruiser 300 утворився практично одразу після старту продажів моделі в серпні. Позашляховик вразив автомобілістів у всьому світі та його активно замовляють. Найбільший попит мають версії Toyota Land Cruiser GR Sport і ZX. Саме на них і доведеться чекати по чотири роки.

[ + – ] Найбільші черги — за Toyota Land Cruiser GR Фото: Toyota

Складальне підприємство в Японії не справляється з таким високим попитом. До того ж працювати на повну потужність заводу не дозволяє дефіцит мікрочіпів.

Через брак напівпровідників виробництво позашляховика навіть призупиняли на якийсь час. Це тільки збільшило черги за Toyota Land Cruiser 300. Дійшло до того, що в Японії від покупців позашляховики вимагають підписати угоду, яка забороняє перепродаж авто протягом року.

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До речі, Land Cruiser — не єдина модель японської марки, за якою вишикувалися черги. Понад рік доведеться чекати й окремих версій нового пікапа Toyota Tundra.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром представлять більшого побратима Toyota Land Cruiser 300. Перші його фото вже розсекретили.