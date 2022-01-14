Представлена найекстремальніша Toyota Yaris: у неї 270 сил і ціна на рівні Land Cruiser
Toyota GRMN Yaris – лімітована модифікація зарядженого хетчбека.
На автошоу в Токіо представлено нову Toyota GRMN Yaris. Екстремальну версію зарядженої моделі GR Yaris випустять лімітованим тиражем 500 екземплярів за ціною від 64 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.
Toyota GRMN Yaris оснащений 1,6-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 270 к. с. і з крутним моментом 390 Н∙м. У парі з ним працює доопрацьована 6-ступенева механічна КПП. Розгін до сотні займає трохи більше 5 секунд.
Повний привід доповнений новим диференціалом, що самоблокується. Також заряджений хетчбек отримав адаптивні амортизатори та збільшені гальма. А за 73 тис. доларів пропонують варіант Rally з новими пружинами підвіски та стабілізаторами поперечної стійкості.Важливо
Нова Toyota Yaris 2022 у версії GRMN впізнається за карбоновим обвісом, капотом, дахом та антикрилом. Це допомогло зменшити масу хетчбеку на 20 кг. Крім того, розширено крила та встановлені нові 18-дюймові диски.
У салоні Toyota GRMN Yaris з'явилися спортивні крісла Recaro. Задні сидіння прибрали — на їхньому місці з'явилася розпірка, що збільшує жорсткість кузова.
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