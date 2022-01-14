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Представлена найекстремальніша Toyota Yaris: у неї 270 сил і ціна на рівні Land Cruiser

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Фото: Toyota | Toyota GRMN Yaris — лімітована заряджена версія моделі

Toyota GRMN Yaris – лімітована модифікація зарядженого хетчбека.

На автошоу в Токіо представлено нову Toyota GRMN Yaris. Екстремальну версію зарядженої моделі GR Yaris випустять лімітованим тиражем 500 екземплярів за ціною від 64 тис. доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Ціна Toyota GRMN Yaris – 64-73 тис. доларів
Фото: Toyota

Toyota GRMN Yaris оснащений 1,6-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 270 к. с. і з крутним моментом 390 Н∙м. У парі з ним працює доопрацьована 6-ступенева механічна КПП. Розгін до сотні займає трохи більше 5 секунд.

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У салоні з'явилися крісла Recaro
Фото: Toyota

Повний привід доповнений новим диференціалом, що самоблокується. Також заряджений хетчбек отримав адаптивні амортизатори та збільшені гальма. А за 73 тис. доларів пропонують варіант Rally з новими пружинами підвіски та стабілізаторами поперечної стійкості.

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Нова Toyota Yaris 2022 у версії GRMN впізнається за карбоновим обвісом, капотом, дахом та антикрилом. Це допомогло зменшити масу хетчбеку на 20 кг. Крім того, розширено крила та встановлені нові 18-дюймові диски.

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Замість задніх сидінь – розпірка
Фото: Toyota

У салоні Toyota GRMN Yaris з'явилися спортивні крісла Recaro. Задні сидіння прибрали — на їхньому місці з'явилася розпірка, що збільшує жорсткість кузова.

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