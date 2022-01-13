Новий Lexus LX 2022 уперше тюнінгували: тепер він готовий до серйозного бездоріжжя

Позашляхові можливості стандартного Lexus LX хороші, але їх усе одно вирішили поліпшити.

На автошоу в Токіо завтра, 14 січня, представлять перший тюнінг-проєкт на базі нового Lexus LX 2022. Автомобіль тепер краще підготовлений до бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] Lexus LX отримав захист днища та 20-дюймові позашляхові шини Фото: Lexus

Новий Lexus LX Offroad допрацювали в співпраці з відомим виробником позашляхових аксесуарів Jaos. Він отримав додатковий захист днища спереду та ззаду, посилені підніжки та розширювачі колісних арок із карбону.

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Також тюнінг Lexus LX включає 20-дюймові ковані диски Jaos Tribe Cross, взуті в позашляхові шини Toyo Open Country A/T розміром 285/55 R20. З'явилися й фірмові бризковики Jaos.

[ + – ] Lexus LX Offroad створили разом із відомою компанією Jaos Фото: Lexus

За основу взяли топовий Lexus LX 600 2022 з 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо потужністю 415 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП. Слід зазначити, що вже із заводу він непогано підготовлений до бездоріжжя. Повний привід позашляховика доповнений знижувальною передачею, а також є блокування диференціалів і набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

Раніше Фокус повідомляв, що подібному тюнінгу піддали й побратима Lexus LX — нового Toyota Land Cruiser 300. Доопрацьований позашляховик уже можна придбати.