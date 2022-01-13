Новый Lexus LX 2022 впервые тюнинговали: теперь он готов к серьезному бездорожью

Внедорожные способности стандартного Lexus LX неплохие, но их все равно решили улучшить.

На автошоу в Токио завтра, 14 января, представят первый тюнинг-проект на базе новейшего Lexus LX 2022. Автомобиль теперь лучше подготовлен к бездорожью. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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[ + – ] Lexus LX получил защиту днища и 20-дюймовые внедорожные шины Фото: Lexus

Новый Lexus LX Offroad доработали в сотрудничестве с известным производителем внедорожных аксессуаров Jaos. Он получил дополнительную защиту днища спереди и сзади, усиленные подножки а также расширители колесных арок из карбона.

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Также тюнинг Lexus LX включает 20-дюймовые кованные диски Jaos Tribe Cross, обутые во внедорожные шины Toyo Open Country A/T размером 285/55 R20. Появились и фирменные брызговики Jaos.

[ + – ] Lexus LX Offroad создали совместно с известной компанией Jaos Фото: Lexus

За основу взяли топовый Lexus LX 600 2022 с 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо мощностью 415 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Следует отметить, что уже с завода он неплохо подготовлен к бездорожью. Полный привод внедорожника дополнен понижающей передачей, а еще есть блокировки дифференциалов и набор режимов для разных типов дорожного покрытия.

Ранее Фокус сообщал, что подобному тюнингу подвергли и собрата Lexus LX — новый Toyota Land Cruiser 300. Доработанный внедорожник уже можно купить.