Безопасность нового Toyota Land Cruiser 300 проверили в краш-тесте (видео)
Toyota Land Cruiser 300 испытали по методике ANCAP, соответствующей европейской EuroNCAP. Внедорожник хорошо себя показал в краш-тестах.
Проведен первый независимый краш-тест Toyota Land Cruiser 300. Новый внедорожник испытала австралийская организация ANCAP. Результаты опубликовали на ее официальном сайте и они оказались очень неплохими.
Новый Toyota Land Cruiser 300 заработал максимальную оценку в 5 звезд. Следует отметить, что ANCAP с 2018 года полностью переняла методику EuroNCAP, то есть австралийские краш-тесты и оценки за них соответствуют европейским.Важно
Результаты краш-тестов Toyota Land Cruiser 300:
- Защита взрослых – 89%
- Защита детей – 88%
- Безопасность для пешеходов – 81%
- Устройства обеспечения безопасности – 77%
Как для рамного внедорожника, Toyota Land Cruiser 300 очень неплохо себя проявил во всех краш-тестах. На манекенах не отмечено серьезных повреждений.
Также эксперты ANCAP оценили богатую комплектацию по безопасности: все Land Cruiser получили 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и держания в полосе.
Ранее Фокус писал про самые безопасные авто 2021 года. Их определили по результатам краш-тестов EuroNCAP.