Безопасность нового Toyota Land Cruiser 300 проверили в краш-тесте (видео)

Toyota Land Cruiser 300 испытали по методике ANCAP, соответствующей европейской EuroNCAP. Внедорожник хорошо себя показал в краш-тестах.

Проведен первый независимый краш-тест Toyota Land Cruiser 300. Новый внедорожник испытала австралийская организация ANCAP. Результаты опубликовали на ее официальном сайте и они оказались очень неплохими.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Внедорожник хорошо показал себя в разных краш-тестах Фото: скриншот/youtube

Новый Toyota Land Cruiser 300 заработал максимальную оценку в 5 звезд. Следует отметить, что ANCAP с 2018 года полностью переняла методику EuroNCAP, то есть австралийские краш-тесты и оценки за них соответствуют европейским.

Важно

Новый китайский внедорожник станет дешевой альтернативой Land Rover Defender и Ford Bronco

Результаты краш-тестов Toyota Land Cruiser 300:

Защита взрослых – 89%

Защита детей – 88%

Безопасность для пешеходов – 81%

Устройства обеспечения безопасности – 77%

[ + – ] Эксперты отметили богатое оснащение по безопасности Фото: скриншот/youtube

Как для рамного внедорожника, Toyota Land Cruiser 300 очень неплохо себя проявил во всех краш-тестах. На манекенах не отмечено серьезных повреждений.

[ + – ] Краш-тесты соответствуют методике EuroNCAP

Также эксперты ANCAP оценили богатую комплектацию по безопасности: все Land Cruiser получили 10 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и держания в полосе.

Ранее Фокус писал про самые безопасные авто 2021 года. Их определили по результатам краш-тестов EuroNCAP.